Cháu gái trách Thái Châu nhưng lại mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Hà My nói, Thái Châu chưa bao giờ giúp đỡ gia đình cô, trong khi Mr. Đàm từng trả cát xê 1 tỷ cho cô.

Tuần trước, tập 1 chương trình Tình Bolero hoan ca lên sóng, gây chú ý với câu chuyện của ca sĩ Hà My - cháu ruột danh ca Thái Châu. Trong chương trình, Thái Châu đã trách mắng cháu gái không biết hưởng lộc Tổ mà sa vào chuyện chơi bời khiến sự nghiệp tuột dốc. Nam danh ca còn muốn mượn roi để đánh cháu ngay trên sân khấu.

Ca sĩ Hà My.

Sau sự việc này, Hà My đã chia sẻ, lý do Thái Châu mắng mình không xuất phát từ tình thương của người cậu dành cho cháu gái mà vì "muốn làm điều gì đó trên sân khấu". Mối quan hệ giữa hai cậu cháu càng trở nên căng thẳng. Suốt tuần qua, nam danh ca cũng không chủ động gặp lại Hà My. Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã quen với điều này, bởi suốt 12 năm qua, hai cậu cháu chưa gặp nhau.Thái Châu cũng không hề đến thăm khi mẹ của cô bị bệnh, dù danh ca về nước thường xuyên.

Dù uất ức, Hà My không giận cậu mà chỉ cảm thấy cậu đang áp đặt quá khứ lên cuộc sống của cô, phủ nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của cô để làm lại từ đầu. Cô cũng đính chính, Thái Châu không phải là người dẫn dắt cô vào nghề ca hát. Nhưng dù thế nào, cô vẫn muốn xin lỗi cậu vì những lời nói không hay bộc phát trong tập 1 của chương trình.

Nếu như Hà My trách cứ cậu ruột chưa từng giúp đỡ gia đình cô dù là việc nhỏ nhất, thì người mà cô mang ơn nhiều nhất lại là Đàm Vĩnh Hưng. Hà My kể, năm 2005, Đàm Vĩnh Hưng từng giúp cô làm giấy tờ sang Mỹ lưu diễn và cát xê mà anh trả cho cô trong 1 tháng biểu diễn là 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, cô đã mua được căn nhà mà cô đang sống. Nữ ca sĩ cho biết, thực chất cát xê của cô không tới 1 tỷ nhưng Mr. Đàm đã cố tình đưa thêm để giúp đỡ cô. Với Hà My, ơn nghĩa mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho cô, suốt đời cô không quên.

Danh ca Thái Châu bị cháu gái trách cứ chưa bao giờ giúp đỡ gia đình cô, nhưng cô lại mang ơn Đàm Vĩnh Hưng.

Trong tập 2 với chủ đề Thời hoa mộng, phát sóng lúc 21h thứ hai 27/2 trên kênh THVL1, Hà My sẽ thể hiện ca khúc Tuổi học trò. Ngoài ra, các thí sinh khác như Quang Minh, Vi Thảo, Ngân Quỳnh, Yến Xuân... cũng sẽ mang đến nhiều ca khúc quen thuộc, đưa khán giả trở về giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời cùng những câu chuyện buồn vui.

Hà My hát 'Tuổi học trò'

Tuần này, danh ca Thái Châu sẽ vắng mặt trên "ghế nóng", thay vào đó là sự xuất hiện của tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Hai giám khảo còn lại là Nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan và danh ca Thanh Tuyền.