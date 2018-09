Cháu gái Thái Châu bất ngờ tiết lộ tình cũ là Hoài Linh

Ca sĩ Hà My lần đầu chia sẻ về mối tình âm ỉ trong lòng cô mấy chục năm nay.

Tối 6/3, tập 3 Tình Bolero hoan ca lên sóng THVL1. Bảy nghệ sĩ đã trải lòng về mối tình đầu, trong đó ca sĩ Hà My - cháu gái danh ca Thái Châu - lần đầu chia sẻ về chuyện tình với một danh hài nổi tiếng.

Hà My chia sẻ về mối tình đầu

Hà My kể, cô yêu người này khi mới mười tám, đôi mươi. Lúc đó, Hà My đã nổi tiếng, còn nam danh hài cũng được nhiều khán giả yêu thích. Hà My mê nét duyên trong diễn xuất của anh, còn anh thì mê giọng hát ngọt ngào của cô. Hà My nói, trên sân khấu anh hài hước nhưng ngoài đời thì rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Ca sĩ Hà My thổ lộ về tình đầu là danh hài nổi tiếng.

Lúc quen nhau, anh chỉ mới nắm và hôn lên bàn tay Hà My, còn Hà My chỉ mới hôn lên má anh. Thế nhưng, chỉ vậy thôi mà nữ ca sĩ suy tư mãi. Đối với Hà My, chuyện tình không trọn vẹn nhưng chưa bao giờ là dĩ vãng. Bởi đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại anh, cô vẫn cảm thấy nao nao.

Trong chương trình, Hà My đã chọn thể hiện ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng để tặng cho mối tình đầu trong sáng. Giám khảo - nghệ sĩ Thanh Hằng - đã nhận xét, sau bao năm gặp lại, chị vẫn thấy Hà My hát ngọt và thơm như ngày nào. Thanh Hằng cũng bật mí, người tình đầu tiên của Hà My chính là danh hài từng đóng vai Sáu Bảnh trong vở Ra giêng anh cưới em. Trong vở đó, Thanh Hằng đóng vai Tám Sumo - người yêu cũ và cũng là bà sui của Sáu Bảnh. Tuy Thanh Hằng không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết người đó chính là Hoài Linh vì Sáu Bảnh là vai diễn gắn liền tên tuổi anh nhiều năm nay.

Hà My hát 'Chuyện tình không dĩ vãng'

Trong tập 3, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng góp mặt để động viên Hà My. Ở tập trước, nữ ca sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn anh khi vào năm 2005, cô được Mr. Đàm mời đi Mỹ lưu diễn và trả cát-xê 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, cô đã mua được căn nhà. Đàm Vĩnh Hưng không nhận công giúp đỡ này về phía mình mà anh chia sẻ rất tình cảm và khiêm tốn. Anh cho biết, vào năm 2005, nhận thấy Hà My là một ca sĩ có nhiều khả năng, giọng hát ngọt ngào, đủ tầm để có một vị trí xứng đáng trong lòng khán giả nên anh đã giới thiệu cô đi Mỹ lưu diễn. Sau một thời gian, Hà My tích cóp được và mua căn nhà. Anh rất mừng và cảm động.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hứa sẽ giúp đỡ Hà My.

"Ông hoàng nhạc Việt" cũng chia sẻ thêm, lúc Hà My đang là ca sĩ vedette thì anh còn đang hát lót. Anh nhận xét, sau tiếng hát của Hương Lan thì giọng hát ngọt ngào, mượt mà và chuẩn thì ở Việt Nam chỉ có duy nhất Hà My, không chỉ riêng anh mà rất nhiều nghệ sĩ đánh giá như vậy.

Nói về vấp ngã của Hà My, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm và không phải vì những điều đó mà anh giận Hà My. Theo anh, Hà My có khuyết điểm là quá nhát và sợ hãi không dám đương đầu mọi chuyện, lại rất tự ti nên không bao giờ mở lời nhờ anh giúp đỡ. Anh cam đoan, kể từ tháng 3/2017 trở đi, bất kỳ show diễn nào có Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ có Hà My. Anh làm điều này hoàn toàn tự nguyện, không ai gợi ý hay ép buộc mà xuất phát từ sự yêu quý của anh dành cho tiếng hát của Hà My. Anh cũng mong nữ ca sĩ sẽ không tự ti, xấu hổ mà hãy tận dụng cơ hội cuối cùng này của mình để tỏa sáng.