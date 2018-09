Cháu gái Only C từng đòi đóng MV 'Anh không đòi quà'

Cao Cẩm Tú cho biết, cô được Only C giúp đỡ từ lâu nhưng chưa cho đi hát chính thức. Cách đây vài tháng, khi thấy Only C và bạn bè thực hiện MV 'Anh không đòi quà', Cao Cẩm Tú cũng ngỏ lời xin chú được đóng chung. Tuy nhiên, Only C đã thẳng thừng gạt đi vì theo anh Cẩm Tú hoàn toàn không phù hợp với nhân vật nữ trong MV. Khi MV ra mắt và trở thành 'cơn sốt', Cao Cẩm Tú mới thú nhận, quả thực cô không dám đóng vai cô gái lột đồ như hot girl Amanda Baby. Tận lúc này Cao Cẩm Tú mới biết, Only C rất khó tính với mình, thực chất là mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.