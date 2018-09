Chàng Việt kiều Lincoln bật khóc trong 'Cuộc đua kỳ thú'

Thử thách cuối cùng ở chặng 8 là công việc bán tò hè tại Hội An. Các đội phải thuyết phục một người bán tò he đồng ý giao cho 60 con tò he và mang đi bán với giá 30 ngàn một con. Tuy nhiên, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 con tò he. Trong quá trình thuyết phục người bán tò he và đi bán, họ không được phép nói chuyện mà chỉ được sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp. Toàn bộ số tiền thu được từ nhiệm vụ đều được gửi lại cho người bán tò he. Với lợi thế là ca sĩ nổi tiếng, Băng Di, Trang Pháp dễ dàng hoàn thành.