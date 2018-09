Chàng trai trông xe khiến giám khảo X-Factor bật khóc

Huyền Minh đeo mặt nạ đến dự thi 'X-Factor' vì tự ti về ngoại hình. Huyền Minh năm nay 24 tuổi, làm nghề phục vụ và không may gặp tai nạn khiến gương mặt cô có vết sẹo lớn. Vì mặc cảm, cô không dám để lộ gương mặt trước mọi người. Dù khá run rẩy nhưng khi cất giọng ca khúc nổi tiếng của Celine Dion 'It's all come back to me now', cả khán phòng đều bị chinh phục bởi chất giọng cao vút đầy xúc cảm. (xem video) "Phải dùng từ xuất sắc để dành cho giọng hát của bạn. Với giọng hát này, không có bài hát nào có thể làm khó được bạn hết. Tôi nghĩ, bạn nên tự hào và tự tin vì chính tài năng của mình", Hồ Ngọc Hà nhận xét. Giám khảo Hồ Quỳnh Hương bày tỏ sự đồng cảm với tai nạn của Huyền Minh. Cô nói: 'Khi bạn xuất hiện với chiếc mặt nạ, tôi nghĩ: không chừng đây là một thảm họa gì đó. Nhưng bạn rất giỏi. Dù tôi không nhìn thấy mắt bạn nhưng tôi vẫn cảm nhận được tất cả sự rung động trong trái tim và giọng hát của bạn. Bạn như một viên kim cương chưa được mài giũa. Tôi mong đến một lúc nào đó, bạn sẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình, mà không cần lo sợ về hình thức".