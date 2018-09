Chàng trai phụ bếp khao khát trở thành vũ công

Đình Phong vừa muốn theo đuổi ước mơ nhảy múa, vừa muốn được thành đầu bếp.

Tối 6/9, tập 1 chương trình Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ ba lên sóng với những diễn biến xung quanh việc tuyển chọn thí sinh tại Hà Nội. Trong tập này, một số nhân vật gây chú ý với khán giả truyền hình, trong đó có Đình Phong - chàng trai 20 tuổi đang là phụ bếp cho một quán ăn.

Đình Phong kể, anh bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, được một người xa lạ đưa về nuôi. Người đó bây giờ được Đình Phong gọi là bà. Từ nhỏ, Đình Phong đã ý thức việc thiếu vắng tình thương của bố mẹ, nhiều lúc thấy rất nản, nhất là những buổi tan học hay họp phụ huynh. "Nhìn xung quanh thấy bạn bè có bố mẹ đến rất vui, còn bà tôi thì già rồi. Tội lắm!".

Chàng trai phụ bếp Đình Phong.

Hoàn cảnh đặc biệt khiến Đình Phong trở thành người khó chia sẻ cảm xúc với ai. Anh tìm đến nhảy múa như một cách giải toả những tâm tư bên trong con người mình. Đối với Phong, nhảy là tất cả vì khi nhảy anh giãi bày được nhiều thứ.

Đình Phong đang là phụ bếp cho một quán ăn ở Hà Nội. Mỗi ngày, anh dành thời gian buổi sáng để đi học, chiều đi làm phụ bếp còn tối tập nhảy. Sở trường của Đình Phong là nhảy hiphop. Trong tập 1, Đình Phong thể hiện được kỹ thuật khá tốt với những pha biểu diễn mạo hiểm bên cạnh nghị lực sống đáng khâm phục. Anh được các giám khảo trao tấm vé vào TP HCM dự vòng Bán kết. Đình Phong tâm sự, anh khao khát trong tương lai sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp, đồng thời cũng được làm một đầu bếp (xem video).

Tập 1 của So you think you can dance phiên bản Việt mùa thứ ba còn ghi nhận trường hợp chàng dân tộc thiểu số Sùng Mạnh Hùng đến từ Hà Giang. Mới 23 tuổi, Hùng đã có vợ và sắp sửa đón đứa con đầu lòng. Chàng trai này chọn thể loại múa dân gian để thể hiện mình và đã khiến giám khảo Chí Anh phấn khích với bài múa trên nền bài hát Tao thích mày. Bên cạnh đó, Tô Ngọc Anh - nam sinh viên Đại học Thăng Long - cũng gây chú ý khi thi tài với màn nhảy Funky guốc mộc. Cháu trai cố hoạ sĩ Tô Ngọc Vân gây ấn tượng với quần đùi, áo thun và mang guốc đến dự casting, nhảy tưng bừng với Popping - Locking - Waacking.

Ngoài các thí sinh nổi bật trên, trong tập 1 còn có một số gương mặt đáng chú ý như Hoàng Linh, Bích Ngọc, Thanh Vân, Phi Trường... Tập 2 của chương trình với những diễn biến còn lại của khu vực Hà Nội và giới thiệu một số thí sinh đáng chú ý ở Đà Nẵng sẽ lên sóng HTV7 lúc 21h thứ bảy 13/9.

Hàn Quốc Việt