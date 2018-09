'Chàng trai năm ấy' hoãn chiếu vì scandal đạo nhạc

Tác phẩm của đạo diễn Quang Huy lùi ngày công chiếu bởi liên quan đến chuyện cấm lưu hành ca khúc 'Chắc ai đó sẽ về'.

Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng M-TP sáng tác và hát trong bộ phim Chàng trai năm ấy đã tạo được cơn sốt khi phát hành vào ngày 24/10. Tuy nhiên, ca khúc bị tố là sản phẩm đạo nhạc từ Because I Miss You của Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CN Blue, trong bộ phim truyền hình phát sóng cách đây ba năm của Hàn Quốc - Heartstrings. Sự việc của Sơn Tùng M-TP cũng bị fans của Jung Yong Hwa chỉ trích trên fanpage quốc tế. Riêng ở trong nước, nhiều nhạc sĩ đã lên tiếng ám chỉ Sơn Tùng M-TPlà kẻ 'ăn cắp nhạc'. Trong khi nam ca sĩ im lặng thì đạo diễn Quang Huy, đạo diễn Chàng trai năm ấy đã khẳng định, Chắc ai đó sẽ về không phải là 'hàng đạo'. Anh chủ động đệ đơn giải trình lên Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch) xin ý kiến thẩm định.

'Chàng trai năm ấy' dựa trên câu chuyện về cuộc đời của Wanbi Tuấn Anh sẽ tạm hoãn chiếu.

Phía Cục Bản quyền đã có cuộc họp vào ngày 10/11 để đưa ra kết luận cuối cùng về việc ca khúc do Sơn Tùng sáng tác có đạo nhạc hay không. Buổi họp có sự tham gia của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo... Kết quả, hội đồng thẩm định đã thống nhất ý kiến, Sơn Tùng đã có hành vi đạo nhạc một cách tinh vi. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, đây là vấn đề vi phạm quyền tác giả quốc tế. Ông cho rằng bài hát giống bản gốc đến 80% từ giai điệu đến phần beat. Ông đề nghị nên có biện pháp xử lý nặng tay, chẳng hạn như cấm lưu hành ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Hai nhạc sĩ khác là Trương Ngọc Ninh và Đỗ Bảo cũng chung quan điểm, thể hiện rõ ràng trong văn bản thẩm định gửi đến Cục Bản quyền.

Bà Trương Thị Thu Dung - đại diện Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam - cũng từng chỉ trích gay gắt hành vi đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP. Bà Dung cho biết, việc Sơn Tùng đạo nhạc hết lần này đến lần khác là không tôn trọng bản thân và khán giả.

Sơn Tùng M-TP thủ vai chính trong phim.

Vì liên quan đến chuyện cấm lưu hành Chắc ai đó sẽ về nên phim Chàng trai năm ấy đã bị ảnh hưởng nhiều. Đơn vị phát hành phim đã quyết định hoãn chiếu tác phẩm. Trước đó, phim dự kiến ra rạp vào ngày 14/11. Đơn vị phát hành hứa sẽ tổ chức họp báo sớm và trả lời thẳng thắn về sự cố này.

Quỳnh Như