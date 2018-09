Chàng trai 18 tuổi 'nghệt mặt' vì bị Mr. Đàm 'bắt nạt'

Nguyễn Đức Phúc, 18 tuổi đến từ Hà Nội, thể hiện 'I'm not the only one'. Anh được Tuấn Hưng chọn đầu tiên nhờ giọng hát dày, khỏe, quãng cao, tiếp đó là Mỹ Tâm, Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng. Tuấn Hưng nhận xét, Phúc hát rất tự nhiên và hay. Mr. Đàm thì nghiêm mặt hỏi '18 tuổi ai cho phép em... hát hay như vậy?' làm Đức Phúc... nghệt cả mặt.