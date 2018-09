Chàng gay Tô Lâm bật khóc khi vào chung kết

Nhóm Bí mật gã hề đã phải nói lời chia tay với "Got to dance" trong tiếc nuối. Tối qua, nhóm có bài thi cũng không được giám khảo đánh giá cao. Các động tác trong tiết mục không có sự sáng tạo khi lặp đi lặp lại, tạo cảm giác nhàm chán. Trong khi đó, hai thành viên nữ của nhóm lại tỏ ra đuối sức ở phần cuối bài thi. Giám khảo Ly Ly nhận xét, Bí mật gã hề có nhiều yếu tố để tỏa sáng nhưng nhóm lại không dám mạo hiểm mà chọn hướng đi an toàn.