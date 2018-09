Chàng bán hàng rong tự tin thi 'Thử thách cùng bước nhảy'

Hoàng Đại Minh chỉ mới học nhảy hai tháng, vẫn tự tin thử sức mình tại vòng sơ tuyển ở Đà Nẵng.

Tối 24/8, tập hai So you think you can dance phiên bản Việt lên sóng, với vòng sơ tuyển tại Đà Nẵng và Cần Thơ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Trong tập này, nhân vật gây chú ý là Hoàng Đại Minh. Dù mới học nhảy trong hai tháng, Hoàng Đại Minh vẫn dũng cảm thử sức tại cuộc thi. Chàng trai có khuôn mặt sáng sủa chia sẻ, anh muốn thử thách bản thân một lần. Ngoài đời, Hoàng Đại Minh bán hàng rong ở đường Bạch Đằng, Đà Nẵng. Đây là con đường ven sông Hàn thu hút nhiều khách du lịch, cũng là nơi giới trẻ đam mê hiphop tụ họp. Nhờ đó, Hoàng Đại Minh có cơ hội tìm hiểu rồi nhanh chóng gia nhập cộng đồng hiphop.

Ở vòng sơ tuyển, khi đối diện với các giám khảo, Hoàng Đại Minh "cảnh báo" anh nhảy không được đẹp lắm. Song, 3 vị giám khảo vẫn dành cho anh nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là sự dũng cảm và cá tính vô tư, dễ thương của anh. Khi bị đánh rớt, Hoàng Đại Minh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn cười hồn nhiên và nói năm sau sẽ thi lại.

Chàng bán hàng rong Hoàng Đại Minh.

Tại vòng sơ tuyển ở Đà Nẵng, khán giả truyền hình gặp lại một số gương mặt quen thuộc, từng được biết đến từ mùa đầu tiên. Đó là Hoàng Gia Huy, cặp anh em Quốc Hùng - Thương Hoài quê Nghệ An... Ở cuộc thi năm 2012, Hoàng Gia Huy từng biến bàn giám khảo thành sân khấu và được vào bán kết. Nhưng, trong lần trở lại này, anh diễn bớt "sung", không gây ấn tượng với giám khảo nên phải thử thách thêm.

Với anh em Quốc Hùng - Thương Hoài, tuy cũng phải thi thử thách thêm với Hoàng Gia Huy, họ vẫn không nản lòng. Với nghị lực và đam mê, cả 3 "cựu" thí sinh có cơ hội tiếp tục bay vào TP HCM để thực hiện ước mơ còn dang dở. Trước đó, Thương Hoài thể hiện điệu jazz funk khá ấn tượng với màn xoạc ngang từ sân khấu xuống đất ở độ cao hơn 1 mét.

Tại Cần Thơ, thí sinh Huỳnh Ngọc Ái Vy khiến cả khán phòng không ngớt trầm trồ. Cô đã là bà mẹ 4 con nhưng giữ được dáng thon gọn và gương mặt trẻ trung. Với màn thể hiện tự tin của Ái Vy, 3 giám khảo thấy được tiềm năng của cô nên quyết định cho thử thách. Sau một giờ đồng hồ tập luyện cật lực, Ái Vy giành được tấm vé vào bán kết. Ái Vy vui mừng khi lời chúc của cô con gái lớn gửi đến mình trước khi thi đã trở thành sự thật.

Một trường hợp khác khá đặc biệt là cựu vận động viên aerobic Xuân Thảo, người từng chấn thương nên phải chuyển sang nhảy múa, mặc sự phản đối của gia đình. Dù đang chán nản, có ý định đi du học, Xuân Thảo đã quyết định cho mình một cơ hội với Thử thách cùng bước nhảy. Cô đã có màn biểu diễn aerobick đương đại cùng bạn diễn Đình Lộc xuất sắc, với những tổ hợp xoay mình, xoạc chân liên tiếp. Xuân Thảo và Đình Lộc được giám khảo John Huy gọi là "siêu nhân nhảy múa".

'Bà mẹ 4 con' Ái Vy.

Ngoài những gương mặt ấn tượng trên, vòng sơ tuyển tại hai thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ còn có những thí sinh khá tiềm năng như Trần Văn Quý, Nguyễn Huỳnh Như... Sau vòng này, hai thành phố đã có 25 thí sinh vào bán kết.

Tập ba của chương trình với vòng tuyển sinh tại TP HCM lên sóng vào thứ bảy 31/8, phát trên kênh HTV7, Hà Nội 1...

Hân Quy