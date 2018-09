Cậu bé hát đám cưới Hồ Văn Cường lột xác ở vòng liveshow

Jayden cũng là gương mặt gây chú ý trong đêm thi. Cậu bé người New Zealand vừa chơi guitar vừa hát 'Let it be' một cách lôi cuốn. 'Bộ ba quyền lực' của Idol Kids đã đứng dậy vỗ tay sau khi Jayden kết thúc màn biểu diễn. Văn Mai Hương cho rằng, cậu bé đã tham gia nhầm cuộc thi bởi Jayden như một nghệ sĩ lớn trong cả cách xử lý tinh tế và phong thái đứng trên sân khấu. Tóc Tiên thì nổi da gà, còn Isaac lại nhắm mắt thưởng thức như một khán giả. (xem video)