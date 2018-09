Cát Phượng: 'Tôi mong có thai như nắng hạn mong mưa'

Nghệ sĩ hài lên tiếng về tin đồn cô có bầu nên phải đăng ký kết hôn gấp với Kiều Minh Tuấn.

Vài ngày trước Cát Phượng bất ngờ tiết lộ chuyện cô và Kiều Minh Tuấn đã trở thành vợ chồng hợp pháp, dù chưa tổ chức đám cưới. Cô giải thích cả mình và Kiều Minh Tuấn đều coi trọng tình cảm, sự gắn bó thực sự hơn là các nghi thức cưới xin hay giấy tờ ràng buộc. Tuy nhiên, họ quyết định đi đăng ký kết hôn để thuận tiện hơn trong việc mua nhà, làm hộ khẩu chung... Cát Phượng cũng tâm sự, sắp tới cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi và lên kế hoạch có em bé.

Bức ảnh hậu trường quay gameshow 'Lớp học vui nhộn' khiến Cát Phượng bị đồn đang mang bầu.

Biết Cát Phượng và bạn trai kém 18 tuổi chính thức trở thành vợ chồng, nhiều bạn bè, khán giả mừng cho cặp đôi. Tuy nhiên, không ít người bắt đầu săm soi, cố gắng tìm nguyên nhân thực sự cho việc Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đột ngột đăng ký kết hôn, sau 9 năm yêu nhau mặn nồng, không cần hôn thú gì. Mới đây, một vài tấm ảnh hậu trường quay gameshow Lớp học vui nhộn có Cát Phượng, Thanh Duy, Khởi My... tham gia bị lộ. Trong ảnh, nghệ sĩ hài mặc váy bó, vòng hai nhìn không mấy thon thả. Nhiều người cho rằng Cát Phượng đang mang bầu bởi vóc dáng cô bình thường không béo như vậy.

Chưa biết thực hư ra sao nhưng rất đông fan đã gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng Cát Phượng. Có người còn tâm sự đã khóc vì vui mừng khi nghe tin thần tượng sắp làm mẹ. Trước thông tin thất thiệt về mình, Cát Phượng tá hỏa, vội lên tiếng để sự việc không đi quá xa. "Hôm đó tôi mặc bộ váy hơi chật, bó ở phần eo. Đúng lúc đó tôi vừa ăn no xong nên nhìn bụng to hơn bình thường. Lý do chỉ có vậy chứ hoàn toàn không có chuyện bầu bì gì ở đây cả", Cát Phượng giải thích về bức ảnh bị cho là "lộ bụng bầu".

Tuy hơn bạn trai nhiều tuổi nhưng nhìn Cát Phượng trẻ trung, xì tin không kém Kiều Minh Tuấn.

Nghệ sĩ hài còn cho biết, cô và Kiều Minh Tuấn đã đăng ký kết hôn từ 2 năm trước chứ không phải mới đây. Vì vậy tin đồn cô mang thai nên phải cấp tốc đi đăng ký với bạn trai kém 18 tuổi là không có cơ sở. "Tôi mong có thai như nắng hạn mong mưa. Nếu có tin vui thật thì chính tôi sẽ báo tin cho tất cả khán giả biết chứ việc gì phải giấu", cô nói.

Cát Phượng gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương, quan tâm tới cuộc sống riêng của cô. Nghệ sĩ hài mong sớm có bầu thật để không phụ sự mong đợi của mọi người, đặc biệt là hiện nay, khi cô và Kiều Minh Tuấn đã chính thức về cùng một "ổ".