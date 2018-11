Cát Phượng: 'Tôi dám thề độc chưa từng nhắn tin cho An Nguy'

Nữ nghệ sĩ cho rằng những tin nhắn mà An Nguy công bố là từ Facebook giả mạo và lấy tính mạng ra thề mình không làm việc đó.

Tối 18/11, Cát Phượng trò chuyện với Ngoisao.net bằng giọng đầy mệt mỏi. Chị cho biết khi đọc được status của An Nguy chị thấy lạnh người vì không biết những tin nhắn bị chụp màn hình đó ở đâu ra: "Tôi dám thề độc nếu tôi làm điều đó ra đường sẽ bị xe cán, không còn được gặp con trai tôi nữa".

Cát Phượng cho rằng tin nhắn mà An Nguy đăng lên là tin nhắn từ Facebook giả Cát Phượng. Nữ nghệ sĩ nói, thời gian qua có rất nhiều trang giả mạo chị đi nhắn tin và bình luận khắp nơi. Thực tế chị và An Nguy không có Facebook của nhau nên chị cũng chưa bao giờ nhắn cho nữ diễn viên này. "Nếu muốn kiểm chứng xem Facebook đó giả hay thật rất dễ, chỉ cần xem nó có dấu tick xanh hay không".

Theo Cát Phượng, trong quá trình Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng phim chung, chị cũng không liên lạc với An Nguy để chỉ đạo công việc, vì chị không phải quản lý của An Nguy.

Cát Phượng (trái) và An Nguy.

Tuy tình hình giữa đôi bên khá căng thẳng nhưng Cát Phượng chưa có ý định đối thoại trực tiếp với An Nguy vì chẳng biết để làm gì. "Còn nếu phía An Nguy thắc mắc gì có thể cầm điện thoại lên gọi hỏi tôi thay vì chỉ đọc tin nhắn trên Facebook xong rồi vội tin, sau đó mang lên mạng xã hội cho nhiều người cùng đọc", Cát Phượng nói thêm.

Cát Phượng cười buồn cho biết danh hài Hoài Linh nói chị còn cái hạn tháng 11 nên hôm nay mới xảy ra chuyện "từ trên trời rớt xuống" làm chị mệt mỏi. Kiều Minh Tuấn thì đang đi lễ nên chưa biết chuyện này, nếu không thì không biết sẽ còn thế nào. Một mình nữ nghệ sĩ phải "tiếp" rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi về scandal này.

Trước đó, khoảng 19h ngày 18/11, An Nguy bất ngờ lên tiếng sau hơn hai tháng im lặng. Cô thừa nhận mình và Kiều Minh Tuấn thực sự yêu nhau khi làm việc chung, đồng thời xin lỗi khán giả và nhà sản xuất phim vì đã sai. Ngoài ra An Nguy còn công khai tin nhắn, nói rằng đây là từ Cát Phượng "chỉ đạo" cô lấy chuyện tình cảm ra để cùng thực hiện kế hoạch PR phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.