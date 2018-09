Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bị bắt gặp cùng nhau đi Đà Nẵng giữa scandal

Cặp đôi bay đi Đà Nẵng du lịch khi ồn ào 'phim giả tình thật' giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn bùng nổ.

Một khán giả chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn ở sân bay Đà Nẵng vào hôm nay (14/9). Cả hai mặc trang phục giản dị, đội mũ và đeo kính nhưng vẫn rất có nhiều người tại sân bay nhận ra. Một nguồn tin cũng xác nhận với Ngoisao.net, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn lên đường đi Đà Nẵng sáng nay.

Trước đó Cát Phượng bày tỏ tâm trạng bình thản và nói rằng cô 'vẫn ổn' khi Kiều Minh Tuấn thừa nhận có tình cảm vượt trên mức đồng nghiệp với An Nguy. Kiều Minh Tuấn và An Nguy được cho là phải lòng nhau trong thời gian đóng chung dự án Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Trong bộ phim cả hai đóng tình nhân nên không tránh khỏi những phân đoạn gần gũi, thân mật. "Thời gian qua Cát Phượng biết Kiều Minh Tuấn và An Nguy có tình cảm với nhau nên vợ chồng họ cũng hay cãi vã, giận hờn rồi lại làm lành", nguồn tin tiết lộ.

Hình ảnh Cát Phượng (trái) và Kiều Minh Tuấn (giữa) ở sân bay Đà Nẵng được một khán giả chụp được trưa 14/9.

Tối qua (13/9) Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến công chúng bất ngờ khi công khai họ đang yêu nhau trên một trang báo điện tử. Cả hai khẳng định họ không tạo scandal để PR cho phim mà có rung động với nhau, đồng thời chấp nhận hứng chịu mọi 'cơn bão' từ người thân, dư luận, thậm chí có thể họ sẽ đánh mất tất cả. An Nguy đã khóc khi kể rằng cô biết mình sai vì yêu một người có gia đình như Kiều Minh Tuấn. Cô từng cắt đứt liên lạc với anh, sang Mỹ tìm cách điều chỉnh lại cảm xúc, tuy nhiên cô đã không làm được. Riêng Kiều Minh Tuấn lại tiết lộ, tình cảm anh dành cho bà xã Cát Phượng lúc này là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu.

Cát Phượng đươc chồng kém 18 tuổi đút thịt cho ăn Cát Phượng được chồng trẻ chăm sóc khi còn mặn nồng

Tin đồn Kiều Minh Tuấn 'phim giả tình thật'' với An Nguy rộ lên trong khoảng một tháng qua. Cả hai bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với nhau trong ngày sinh nhật, thậm chí An Nguy theo chân 'người tình tin đồn' về quê... Trong khi đó Cát Phượng lại khẳng định vợ chồng cô vẫn hạnh phúc, nhưng cũng úp mở: "Trên đời này không có gì là bền vững. Đời vô thường cho tất cả mọi việc. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi vẫn sống và vẫn bước. Thế thôi". Hôm 30/8, vợ chồng cô vẫn sóng đôi dự ra mắt phim Hoán đổi tại TP HCM.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã có 10 năm gắn bó bên nhau. Sau nhiều năm sống chung họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Kém Cát Phượng 18 tuổi nhưng nam diễn viên Em chưa 18 luôn tận tình chăm sóc, lo lắng cho vợ, coi bé Bom - con riêng của vợ - như con ruột.