Cát Phượng bình thản khi Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy

Nghệ sĩ hài cho biết chị vẫn ổn và không bình luận gì về thông tin chồng đang yêu bạn diễn trẻ đẹp.

Sáng 14/9, khi trao đổi với Ngoisao.net, Cát Phượng giữ tâm trạng bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".

Một nguồn tin cho biết Kiều Minh Tuấn và An Nguy phải lòng nhau từ những ngày đầu mới gặp gỡ để bàn bạc về dự án phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. "Thời gian qua Cát Phượng biết Kiều Minh Tuấn và An Nguy có tình cảm với nhau nên vợ chồng họ cũng hay cãi vã, giận hờn rồi lại làm lành", nguồn tin tiết lộ.

Kiều Minh Tuấn ôm eo An Nguy tại buổi ra mắt phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con', hôm 22/8.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị đồn bí mật hẹn hò từ một tháng qua. Từ khi đóng chung phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, hai diễn viên chính có nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ ngoài đời. Tuy nhiên, cặp đôi giữ im lặng. Trong khi đó, Cát Phượng khẳng định mối quan hệ của cô và chồng trẻ vẫn bình thường. Nữ diễn viên hài thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng cô trên trang cá nhân. Khi được hỏi về tin đồn trục trặc với chồng trẻ, Cát Phượng từng tâm sự: "Trên đời này không có gì là bền vững. Đời vô thường cho tất cả mọi việc. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi vẫn sống và vẫn bước. Thế thôi". Hôm 30/8, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn còn tay trong tay đi dự ra mắt phim Hoán đổi tại TP HCM.

Tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây sốc khi khẳng định họ đang yêu nhau trên một trang báo điện tử. Hai diễn viên cho biết, tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. An Nguy thừa nhận cô thấy mình sai, tự dằn vặt bản thân khi yêu một người đã có gia đình. Nữ diễn viên từng cố gắng cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn nhưng không thể ngăn được tình cảm trong lòng nên quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nói về mối quan hệ với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cho biết hiện tại tình cảm của anh dành cho bà xã hơn tuổi là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Hồi đầu năm nay, đôi vợ chồng mới đi du lịch, kỷ niệm 10 năm yêu nhau.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn cùng dự ra mắt phim 'Hoán đổi' hôm 30/8, khi bị đồn là đã chia tay.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988. Anh yêu và chung sống với Cát Phượng như vợ chồng nhiều năm nay. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Mối tình lệch tuổi của cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ. Kiều Minh Tuấn được ví như soái ca, khi luôn chăm sóc, lo lắng cho Cát Phượng chu đáo và coi bé Bom - con riêng của vợ - như con ruột.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư Phạm Hà Nội, và du học ngành Quản trị Khách sạn tại Mỹ. An Nguy nổi tiếng với vai trò vlogger, từng thực hiện nhiều video hot trên Youtube. Năm 2016 An Nguy thi The Face nhưng bị loại sớm. Trước khi đóng Chú ơi, đừng lấy mẹ con, An Nguy từng đóng phim Chờ em đến ngày mai.

Trailer phim Chú ơi đừng lấy mẹ con Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng cặp trong phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con'