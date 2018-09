Hai chân dài ôm nhau hóa giải mọi hiểu lầm trong show 'Phiên tòa tình yêu'.

Cao Thiên Trang và Thùy Dương có tình bạn 6 năm khi cả hai cùng trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012. Năm ngoái đôi bạn trở lại với Next Top mùa All Stars và kết nạp thêm Kiki Lê trở thành "Team Sang". Bộ ba chân dài chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tính cách thẳng thắn và hài hước. Tuy nhiên gần đây nội bộ nhóm xảy ra lục đục và Thùy Dương không còn thường xuyên xuất hiện cùng hai thành viên còn lại.

Cao Thiên Trang làm lành Thùy Dương sau ồn ào 'Team Sang' lục đục

Giữa thông tin tình bạn rạn nứt, Cao Thiên Trang và Thùy Dương đã nhận lời tham gia show Phiên tòa tình yêu. Trong chương trình, Cao Thiên Trang 'khởi kiện' cô bạn bởi từng chịu nhiều tổn thương vì tính cách của Thùy Dương. "80% thời gian ở bên cạnh Thùy Dương thì lúc nào cô ấy cũng là một cô tiểu thư, muốn mọi người làm theo ý mình với những quy định chặt chẽ, lúc nào cũng muốn mình là trung tâm mọi sự chú ý", Cao Thiên Trang nói.

Cao Thiên Trang (trái) 'kiện' Thùy Dương bởi cô đã chịu nhiều tổn thương vì sự khó tính của bạn mình.

Nữ người mẫu kể trong ngày tân gia nhà của cô, chỉ vì cái nắm cửa bằng inox không vừa ý, Thùy Dương lập tức chê kém sang, thậm chí yêu cầu bạn mình tìm ngay nhà mới. Với nguyên tắc không thích đèn trắng vì nhìn da không đẹp, trong buổi tối hôm đó, Thùy Dương bắt mọi người phải tắt hết đèn trắng, chỉ được bật đèn phòng vệ sinh - chiếc đèn vàng duy nhất trong nhà, khiến mọi người thấy vô cùng bất tiện. Trong dịp sinh nhật của Thùy Dương, Cao Thiên Trang đã dành nguyên một ngày để chuẩn bị tiệc mừng cho cô bạn. Thế nhưng, Thùy Dương đã không nói lời cảm ơn nào mà quay sang phàn nàn rằng tại sao nhà không có tấm thảm chùi chân.

Khi Trấn Thành hỏi đã bao giờ Cao Thiên Trang chia sẻ với Thùy Dương những bức xúc trong lòng mình, chân dài khẳng định người bạn chưa bao giờ tiếp nhận những lời góp ý của cô. "Thùy Dương có những tiêu chuẩn riêng và nếu không phải trong tiêu chuẩn của cô ấy, cô ấy sẽ không chấp nhận, nhưng không phải ai cũng sang được như cô ấy", cô cho biết.

Thùy Dương tiết lộ lý do khó tính với Cao Thiên Trang

Dù liên tiếp bị Cao Thiên Trang lên án mình khó tính đến mức làm bạn bè tổn thương, Thùy Dương vẫn không hề tỏ ra lúng túng bởi cô có lý do của riêng mình. Giải thích về thái độ trong ngày Cao Thiên Trang tổ chức sinh nhật cho mình, nữ người mẫu nói cô rất cảm kích trước hành động của bạn thân. Tuy nhiên cô không thích nhiều người lạ xuất hiện trong sinh nhật nên mới bỏ về sớm, làm Cao Thiên Trang buồn lòng. Thừa nhận bản thân có những nguyên tắc riêng nhưng Thùy Dương cho rằng lý do chính nằm ở việc cô vốn thẳng tính, lại không khéo nói nên đôi khi khiến mọi người khó chịu.

Thùy Dương cũng tiết lộ chuyện mình từng lo lắng trước việc ăn uống của cô bạn. Khi chứng kiến Cao Thiên Trang gặp vấn đề về cân nặng, không thể nhận show nhưng vẫn ăn uống vô tội vạ, với tư cách bạn thân và cũng là người trong nghề, Thùy Dương đã trách móc: "Trang ơi, em có muốn làm nghề tiếp không?". "Lúc nói câu đó em thấy em khó thật, Trang cũng chạnh lòng, nhưng đó là vì em lo cho bạn mình".

Đôi bạn ôm nhau hóa giải mọi hiểu lầm.

Trong chương trình, siêu mẫu Xuân Lan đã xuất hiện với vai trò khách mời. 'Gái một con' nhận xét Thùy Dương là một người khó tính, cầu toàn nên không được lòng số đông đồng nghiệp. Tuy nhiên xét ở góc độ một nhà sản xuất, Xuân Lan đánh giá cao những người mẫu biết xây dựng cho mình một cá tính riêng và 'không đụng hàng' như Thùy Dương. "Thùy Dương là người dám sống, dám chịu trách nhiệm và rất tâm huyết với nghề", siêu mẫu nhận định.

Sau hàng loạt tranh luận giữa hai nhân vật chính, luật sư Trấn Thành cho rằng tính cách của Thùy Dương là không sai nhưng việc áp đặt lên bạn bè đã vô tình làm những người xung quanh trở nên mệt mỏi. Trấn Thành cùng Việt Hương và thẩm phán Hồng Vân đều ủng hộ Cao Thiên Trang trong vụ kiện.

Trước kết quả của phiên tòa, Cao Thiên Trang tâm sự, thắng thua không còn quan trọng bởi thời khắc này cô chỉ nhớ đến chặng đường đầu tiên, khi cô và Thùy Dương luôn ở bên chăm sóc nhau, cho nhau lời khuyên mỗi lúc gặp khó khăn. "Em sẽ là người hạnh phúc nhất khi chứng kiến thành công của bạn mình", cô xúc động nói. Thùy Dương cũng bày tỏ cô luôn trân trọng người bạn thân 6 năm qua. Cả hai đã ôm nhau làm lành, hóa giải mọi hiểu lầm trong sự chúc tụng của phiên tòa.

Cao Thiên Trang và Thùy Dương ôm nhau khóc