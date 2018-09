Cao Thanh Thảo My khoe khéo eo thon

Sau thời gian dài im ắng trong các hoạt động nghệ thuật, chiều qua (15/1), Cao Thanh Thảo My xuất hiện tại buổi ra mắt album 'Hát gọi mùa xuân' do Trương Hương Ly, em gái nhạc sĩ Anh Quân thực hiện. Thảo My từng đoạt Miss Teen 2011, sau đó thử sức ở Vietnam Idol 2012 và lọt vào top 6 cuộc thi. Thảo My khoe, trong sản phẩm âm nhạc lần này, cô tham gia góp giọng ở ca khúc 'đinh' của album 'Tết trong tâm hồn' cùng Đinh Mạnh Ninh, Trần Huyền My và Windy B.I.G. Đây cũng là lần đầu tiên cô hợp tác với ê kíp sản xuất của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân.