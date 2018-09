Cao Thái Sơn không muốn tiết lộ giới tính 'tình cũ'

Chiều 15/10, Cao Thái Sơn họp báo ra mắt album mới tại TP HCM. Trong họp báo, ca sĩ giới thiệu hai MV 'Anh sợ' và 'Như hai người dưng' do chính mình viết kịch bản, được nối thành một câu chuyện tình đẫm nước mắt. Cuộc tình tay ba trong MV do Cao Thái Sơn đóng cùng người mẫu Hồng Quế và diễn viên Việt Cường. Cao Thái Sơn chia sẻ, anh viết kịch bản dựa trên những gì mình đã trải qua. Anh từng yêu một người say đắm, nhưng vì muốn người đó có tương lai tốt đẹp hơn nên nói dối rằng đã hết yêu để chia tay. Đến giờ, hai người đã có hai cuộc sống riêng nhưng anh luôn nhớ về người yêu cũ.