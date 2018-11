Cảnh 'soái ca' sẽ tái xuất trong 'Quỳnh Búp Bê ngoại truyện'

'Quỳnh Búp Bê ngoại truyện' tập trung vào nhân vật Cảnh để thỏa lòng người hâm mộ sau cái chết của anh trong phim chính.

Cách đây vài ngày, trang cá nhân của Doãn Quốc Đam và fanpage chính thức của Phương Oanh chia sẻ một số hình ảnh tại trường quay. Trong video, nam diễn viên mặc bộ quần áo mà nhân vật Cảnh từng mặc trước khi chia tay Quỳnh ở tập 15 Quỳnh Búp Bê. Nhiều người đoán đoàn làm phim đang quay bổ sung cho cái kết và nhân vật Cảnh sẽ "đội mồ sống dậy" đúng như mong ước của khán giả.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Doãn Quốc Đam cho biết đó là những hình ảnh tại hậu trường của Quỳnh Búp Bê ngoại truyện. Hiện tại, nam diễn viên chưa thể tiết lộ nhiều hơn về nội dung. Phương Oanh cũng xác nhận việc tham gia phiên bản ngoại truyện.

Doãn Quốc Đam (trái), Phương Oanh và Đình Tú tại hậu trường 'Quỳnh Búp Bê ngoại truyện'.

Theo một nguồn tin, Quỳnh Búp Bê ngoại truyện sẽ chủ yếu xoanh quanh nhân vật Cảnh do Doãn Quốc Đam thể hiện. Ngoài các diễn viên của Quỳnh Búp Bê, phim có sự tham gia của một số thành viên của Yêu thì ghét thôi như NSƯT Chí Trung, diễn viên Đình Tú... Sản phẩm sẽ được tung ra ngay sau khi tập cuối Quỳnh Búp Bê lên sóng. Đây cũng là món quà mà nhà sản xuất dành tặng cho những người yêu mến bộ phim nói chung và nhân vật Cảnh nói riêng.

Cảnh 'soái ca' do Doãn Quốc Đam thể hiện là một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim Quỳnh Búp Bê. Sau khi Cảnh chết mất xác ở tập 15, nhiều khán giả tỏ ra bất bình và thậm chí còn dọa đốt nhà đạo diễn Mai Hồng Phong. Tuy vậy, nhiều người vẫn tiếp tục nuôi hy vọng đây chỉ là một chiêu trò của các nhà làm phim và Cảnh sẽ xuất hiện trở lại. Đến tập 20, phim mới làm sáng tỏ về cái chết của Cảnh. Qua lời kể của Lai - kẻ sát nhân, Nghĩa biết chi tiết những chuyện đã diễn ra ngày Cảnh bế con trai Quỳnh đi trốn. Trong cuộc ẩu đả với đám tay chân của Vũ 'mặt sắt' (Minh Tiệp), Cảnh bị đánh đến bất tỉnh. Sau đó, Lai đổ rượu vào miệng Cảnh rồi đặt anh giữa đường ray xe lửa, chứng kiến cảnh Cảnh bị tàu hoả cán. Tình tiết này dập tắt hy vọng của nhiều người hâm mộ Quỳnh Búp Bê. Không ít khán giả trách đạo diễn đã nhẫn tâm để nhân vật ấn tượng như Cảnh chết quá tức tưởi. Ở những tập sau này, khi Quỳnh (Phương Oanh) tiếp tục hứng chịu nhiều đau khổ do My Sói (Thu Quỳnh) gây ra, nhiều khán giả vẫn gọi tên Cảnh "soái ca", mong anh trở về và bảo vệ Quỳnh.

Doãn Quốc Đam và Phương Oanh được khen đẹp đôi khi hội ngộ.

Hiện tại, Quỳnh Búp Bê chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Sau khi tập 26 lên sóng, câu chuyện phim vẫn còn ngổn ngang khi My Sói giở đủ trò bẩn thỉu để trả thù Quỳnh và Đào (Quỳnh Kool). Trong khi đó, Quỳnh một mặt ở thế yếu, không biết làm thế nào để chống trả My, mặt khác còn phải đối mặt với nhiều chuyện khác như gặp lại gã bố dượng đểu giả từng cưỡng hiếp mình, lo tiền cho Lan (Thanh Hương) chữa bệnh và lần theo các manh mối để tìm con.