Cảnh soái ca hồi sinh ở tập cuối 'Quỳnh búp bê'

Series truyền hình 18+ khiến người hâm mộ thoả lòng vì Quỳnh được đoàn tụ với con trai, Cảnh xuất hiện, Lan hết điên và My bị công an bắt.

Tập cuối của Quỳnh búp bê lên sóng tối 20/11 với diễn biến nhanh chóng. Những nút thắt trong câu chuyện được tháo khi số phận của Quỳnh (Phương Oanh) và một số nhân vật chính trong phim trở nên sáng tỏ. Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất là sự xuất hiện nhân vật Cảnh do Doãn Quốc Đam thể hiện ở những giây cuối cùng trước khi tập phim kết thúc. Trước đó, nhân vật này được cho là đã chết dưới tay đám sát thủ tay chân của Vũ. Trên mạng xã hội, vô số người hâm mộ đã tỏ ra vui sướng vì nhân vật họ yêu thích cuối cùng cũng "đội mồ sống dậy" đúng như mong đợi.

Nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam) xuất hiện ở những giây cuối cùng của tập cuối 'Quỳnh búp bê' phần 1.

Chia sẻ với Ngoisao.net về sự xuất hiện của nhân vật Cảnh ở tập cuối, NSƯT Mai Hồng Phong cho biết: "Trong nghệ thuật, mọi chuyện đều có thể. Sự phi lý cũng có thể chấp nhận được miễn là mang lại cảm xúc đúng nghĩa cho khán giả".

Trước khi tập cuối lên sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc VFC - đơn vị sản xuất của phim - đã hé mở về sự trở lại của Cảnh và cho biết việc này đã được êkíp tính toán từ trước. Việc khán giả dành tình cảm quá lớn cho nhân vật Cảnh là lý do khiến đoàn làm phim quyết định căn chỉnh lại kịch bản. Trước Quỳnh búp bê, VFC cũng từng chỉnh sửa hoặc quay bổ sung những tập cuối một số phim khác dựa trên theo dõi phản ứng của khán giả. Đạo diễn của bộ phim - NSƯT Mai Hồng Phong - cho biết tất cả đạo diễn ở VFC đều phải thích nghi với lối làm phim tương tác. Vì vậy, anh không gặp nhiều khó khăn khi làm Quỳnh búp bê. Hiện tại, đơn vị sản xuất đã tính đến việc xây dựng kịch bản và thực hiện phần tiếp theo cho series truyền hình này.

Nhân vật chính khi đối mặt với gã cha dượng.

Trong tập cuối phát sóng tối 20/11, Quỳnh đau khổ vì bị Vũ cấm đoán, không cho gặp con trai. Trong lúc đó, gã cha dượng của Quỳnh được My Sói (Thu Quỳnh) tiết lộ con trai Quỳnh chính là giọt máu của anh ta. Anh ta hứa hẹn sẽ mang con về cho Quỳnh để thuyết phục cô đến sống cùng mình. Chứng kiến cuộc trò chuyện của Quỳnh và bố dượng, My Sói hết sức hả hê trước tình cảnh ê chề của nhân vật chính. Không những thế, My Sói còn xoáy sâu vào nỗi đau của Quỳnh khi cho rằng cô chính là người khiến mẹ chết không nhắm mắt vì quyến rũ bố dượng. Trước sự quá quắt của My, Quỳnh chỉ chống trả yếu ớt và buông xuôi mọi chuyện.

Sau khi về quê để thăm mộ bố, Quỳnh trở lại thành phố và tìm đến gặp Thịnh (Hải Anh). Cô tâm sự với anh về cuộc đời đầy ngang trái của mình. Trong vòng tay Thịnh, Quỳnh khóc nức nở vì những chuyện đã trải qua cũng như suy nghĩ mình chính là "sao chổi" gây ra mọi đau khổ cho những người xung quanh. Cô trách mẹ vì đã không tin mình, khiến cô phải bỏ nhà ra đi và để rồi rơi vào hết bi kịch này đến bi kịch khác.

Buổi sáng đầu tiên sau cuộc trò chuyện đó, Quỳnh lặng lẽ rời khỏi nhà Thịnh. Cô mặc một chiếc váy trắng và trang điểm cẩn thận rồi tìm đến nhà bố dượng. Gã này ban đầu mừng ra mặt vì tưởng Quỳnh chấp thuận về sống với mình. Hắn hứa sẽ cho Quỳnh cuộc sống sung túc và cùng cô sinh thêm những đứa con. Trong lúc gã cha dượng sơ hở, Quỳnh rút dao chuẩn bị sẵn trong túi ra đâm túi bụi. Khi giằng co, Quỳnh vô tình bị trúng một nhát dao vào bụng. Quỳnh nằm giãy giụa trên sàn nhà và máu chảy lênh láng. Đúng lúc ấy, Thịnh lao xe tới và đưa cô vào bệnh viện. Biết Quỳnh phải đối mặt với cơn nguy kịch, Vũ đã cho con trai đến nhận mẹ. Trong khi đó, gã bố dượng sợ hãi đến mức lên cơn hoảng loạn, chạy ra đường và lao vào ôtô tải.

Trích đoạn tập cuối Quỳnh búp bê Trích đoạn tập 28 'Quỳnh búp bê' Dòng thời gian của phim trôi đi, Quỳnh bắt đầu cuộc sống mới cùng con trai tại một mảnh đất hẻo lánh miền biển. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Vũ và Thịnh. Liên lạc với Đào, Quỳnh vỡ oà sung sướng vì biết Lan khỏi bệnh tâm thần và được gia đình đón nhận. Ở diễn biến khác, My Sói - kẻ gieo rắc bao đau khổ cho các nhân vật trong phim - đã bị công an bắt vì tội tàng trữ ma tuý. Chia sẻ với Ngoisao.net, diễn viên Thu Quỳnh cho biết cô đã phải đấu tranh rất nhiều với đạo diễn Mai Hồng Phong ở phân cảnh cuối cùng của My Sói. Theo kịch bản ban đầu, My Sói sẽ cúi đầu khi bị công an giải đi. Tuy nhiên, Thu Quỳnh thấy điều này không hợp lý và muốn xây dựng nhân vật này là kẻ ác đến cùng, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Từ lúc đọc kịch bản cho đến khi ra trường quay, Thu Quỳnh luôn cố gắng thuyết phục đạo diễn về chi tiết này. Cuối cùng, đạo diễn đã để cô thực hiện 2 version - "cúi đầu" và "không cúi đầu". Trước khi phim lên sóng, nữ diễn viên hoàn toàn không biết đạo diễn sẽ chọn phương án nào. Chính vì vậy, cô rất vui khi NSƯT Mai Hồng Phong để My Sói đến cuối cùng cũng không chịu cúi đầu như cô mong đợi.

Thu Quỳnh cho biết cô dựa vào một vài hình mẫu có thật trong cuộc sống để thể hiện vai My Sói. Cô xác định nhân vật này ở đẳng cấp cao và cố gắng thể hiện cho đúng điều đó. Việc giữ sự ấn tượng cho vai này từ đầu đến cuối phim thay vì "đầu voi đuôi chuột" cũng là bài toán khó với cô. Chính vì vậy, nữ diễn viên phải tính toán từng chi tiết mỗi khi My Sói xuất hiện.

Lan Cave (Thanh Hương) khỏi bệnh thần kinh, được gia đình đón nhận.

Quỳnh búp bê dài 28 tập, do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn và Kim Ngân làm biên kịch chính. Nội dung phim xuất phát từ câu chuyện có thực của một nạn nhân bị bán vào "động" mại dâm. Đây là phim truyền hình Việt Nam đầu tiên đi sâu khai thác những góc khuất trong cuộc sống của những cô gái làng chơi cũng như các thế lực kiếm tiền trên thân xác phụ nữ.