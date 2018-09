Cảnh Phương Oanh đập bô vào mặt Thu Quỳnh khiến khán giả hả hê

Tập 9 'Quỳnh búp bê' sẽ có màn vùng dậy mạnh mẽ của Quỳnh (Phương Oanh) trước My Sói (Thu Quỳnh).

Tối 7/9, đơn vị sản xuất bộ phim Quỳnh búp bê tung một số trích đoạn của tập 9. Video này lập tức gây sốt cộng đồng mạng khi thu hút hơn 1 triệu lượt xem, gần 10.000 bình luận, gần 20.000 lượt chia sẻ. Khi được chia sẻ lại trên trang cá nhân của các diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh..., video này cũng thu hút hàng trăm bình luận quan tâm.

Cảnh Phương Oanh đập bô vào mặt Thu Quỳnh khiến khán giả thích thú *Trích đoạn tập 9 'Quỳnh búp bê'

Trích đoạn hé lộ nhiều diễn biến mới của phim. Ở tập 8, Quỳnh (Phương Oanh) mới nhận ra thời gian bình yên bên cậu con trai mới sinh sắp hết thì sang tập 9, cô chính thức phải đi khách. Tập này cũng chứng kiến sự lột xác hoàn toàn của nhân vật chính. Nếu như ở các tập trước, cô luôn trốn tránh, e dè với công việc của gái làng chơi thì ở tập này, cô đã hoàn toàn chủ động. Quỳnh khiến My Sói (Thu Quỳnh) tức điên khi "tranh giành" thành công một vị khách VIP. Cô khiến người này mê mẩn bởi ngoại hình xinh đẹp, khả năng đối đáp thông minh và tài năng ca hát.

Sự thay đổi của Quỳnh khiến My Sói (Thu Quỳnh) hết sức khó chịu. My lo sợ sẽ mất đi vị trí vedette cùng những vị khách VIP mà bao lâu nay mình nắm giữ tại Thiên Thai.

Một nhân vật khác cũng xuất hiện trong trích đoạn này là Cảnh (Doãn Quốc Đam). "Soái ca" của Thiên Thai lộ rõ vẻ buồn bã khi chứng kiến Quỳnh phục vụ khách. Ở hai tập trước đó, thái độ của Cảnh với Quỳnh đã có những chuyển biến rõ nét. Từ thờ ơ, ghét bỏ, anh chuyển sang quan tâm đến cô và cậu con trai nhỏ.

Quỳnh (Phương Oanh - phải) bắt đầu phản kháng trước những trò hại người của My Sói (Thu Quỳnh).

Trở về xóm trọ cave, khi bị My Sói chửi bới, trách móc vì để con trai khóc lóc cả đêm, Quỳnh liền phản kháng mạnh mẽ. Cô quắc mắt, nhiếc móc thái độ không đúng mực của My rồi dùng bô của con đập thẳng vào mặt "đàn chị". Những hành động này của Quỳnh khiến My sửng sốt. Chưa dừng ở đó, bà mẹ trẻ còn chỉ thẳng mặt kẻ xấu tính nhất Thiên Thai và nói: "Tôi không phải là cái Quỳnh của ngày xưa để chị muốn làm gì thì làm đâu".

Rất nhiều khán giả tỏ ra thích thú với các diễn biến mới của phim, đặc biệt là sự thay đổi của nhân vật chính do Phương Oanh thể hiện. Hàng nghìn bình luận cho rằng đây là cảnh mà họ mong chờ nhất từ khi Quỳnh búp bê được chiếu. Việc Quỳnh vùng dậy, dạy cho kẻ xấu tính như My một bài học khiến vô số khán giả hả hê. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thương xót cho nhân vật Cảnh khi anh phải chứng kiến người mình yêu đi khách. Diễn xuất của cả 3 diễn viên bao gồm Phương Oanh, Thu Quỳnh và Doãn Quốc Đam ở trích đoạn này đều nhận được nhiều lời khen.

My Sói quắc mắt với 'Quỳnh búp bê' trong một cảnh của tập 9.

Chia sẻ về tập 9, Phương Oanh cho biết cô cố tình chọn trang phục giúp mình trông mũm mĩm hơn trong cảnh Quỳnh tiếp khách ở Thiên Thai để phù hợp với tạo hình của một người phụ nữ mới sinh em bé. Bản thân cô cũng rất mong chờ đón xem sự lột xác của Quỳnh trong những tập sắp tới. Tập 9 sẽ phát sóng vào tối 10/9.