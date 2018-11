Cảnh My Sói bị đánh thừa sống thiếu chết gây sốt

Nhiều khán giả hả hê khi thấy 'tú bà' My Sói (Thu Quỳnh) bị một băng nhóm xã hội đen xử lý trong tập 27 'Quỳnh Búp Bê'.

Tối 13/11, đơn vị sản xuất bộ phim Quỳnh Búp Bê tung một số trích đoạn của tập 27 sẽ phát sóng vào thứ 2 tuần sau. Video này lập tức gây sốt khi thu hút hơn 14 nghìn lượt chia sẻ, 16 nghìn lượt thích, gần 5 nghìn bình luận và gần 1 triệu lượt xem.

My Sói bị đánh 'thừa sống thiếu chết', khiến khán giả hả hê Những trích đoạn trong tập 27 'Quỳnh Búp Bê'

Đoạn trích hé lộ nhiều tình tiết mới của phim. Nếu như ở tập 26, My Sói ở thế thượng phong, phô trương quyền lực bằng cách cho người đánh Nghĩa (Duy Hưng) rồi vứt ra khỏi cửa thì sang tập 27, thế trận hoàn toàn thay đổi. "Tú bà" bị một đám xã hội đen đánh "thừa sống thiếu chết" và dọa sẽ không chịu buông tha cho đến khi My nộp video "nóng" của Đào (Quỳnh Kool). Nằm lê lết trên sàn, My thều thào cầu cứu Kiên (Mạnh Quân) đỡ mình dậy nhưng chỉ nhận lại những lời lẽ khinh bỉ. Gã đàn ông mà My vốn yêu thương, tìm mọi giá để giành lại nay hả hê vì cô rơi vào thế yếu rồi ném thêm cho cái ghế vào người. Tình cảnh bi thảm của My Sói khiến nhiều người hâm mộ phim Quỳnh Búp Bê vui sướng vì cuối cùng, kẻ độc ác cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra.

My Sói (Thu Quỳnh) trong tập 27 'Quỳnh Búp Bê'.

Ở diễn biến khác, Quỳnh (Phương Oanh) nhận ra cậu nhóc Vũ (Minh Tiệp) đang nuôi nấng chính là con trai mình. Trong lúc Quỳnh giành giật đứa bé, kéo nó chạy theo mình thì Vũ xuất hiện. "Ông trùm" xã hội đen khét tiếng cho Quỳnh một cái tát "trời giáng", ra lệnh người làm đưa đứa trẻ lên xe rồi bỏ đi.

Quỳnh Búp Bê chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Với những tình tiết được hé lộ, nhiều khán giả cho biết họ không thể đoán được cái kết và tò mò vì không biết số phận của các nhân vật sẽ đi đến đâu.

Minh Tiệp (áo trắng) và đạo diễn Mai Hồng Phong (đội mũ) ở trường quay 'Quỳnh Búp Bê'.

Trước sự thắc mắc của khán giả, diễn viên Minh Tiệp cho biết bộ phim sẽ kết thúc có hậu. Chia sẻ với Ngoisao.net, nam diễn viên cảm thấy rất hài lòng với diễn biến của phim ở những tập gần đây, đặc biệt là sự chuyển biến tâm lý "con giun xéo mãi cũng phải quằn" của nhân vật chính. Ở tập 26 vừa phát sóng tối 13/11, Minh Tiệp thích nhất câu thoại của Quỳnh với Nghĩa: "Em cũng chẳng ưa gì con Đào đâu. Nếu nó không phải em chị Lan thì em cũng mặc kệ". Nam diễn viên cho rằng đây là câu thoại lột tả rất thật tâm lý của một con người trong hoàn cảnh của Quỳnh. Minh Tiệp đặc biệt thích cách phản ánh rất đời thay vì những lời hay ý đẹp mà đạo diễn Mai Hồng Phong đã sử dụng trong bộ phim này.

