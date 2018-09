Cẩm Lynh, Phi Hùng bầm dập mình mẩy vì bị rượt đuổi

Nguyễn Phi Hùng cũng chấm mình đạt 70% yêu cầu của nhân vật so với kịch bản. Điều khiến anh không thể tự tin hoàn toàn là do vai diễn ông Nguyễn quá rắc rối về nội tâm, mà bản thân nam diễn viên lại chưa lập gia đình nên việc khắc họa vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Tuy nhiên anh đã cố gắng hết sức để có thể mang lại một vai Nguyễn tốt nhất và hy vọng khán giả sẽ cảm thấy thú vị. 'Mặt nạ máu' là bộ phim kinh dị, tâm lý, hài hước của đạo diễn Đỗ Thành An, còn có sự góp mặt của Hoài Linh, Tinna Tình, Khởi My, Tấn Beo, Thu Trang... Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 24/6.