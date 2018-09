Cẩm Ly tiếc cho Hà My vì sự nghiệp xuống dốc

'Chị Tư' cho biết, ngày trước không ai là không biết đến Hà My, nhưng rồi sau đó ca sĩ này trở nên im ắng.

Tối 26/12, tập 2 Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Tám cặp nghệ sĩ đã mang đến đêm nhạc bolero nhiều cảm xúc. Cặp Hà My - Dũng Nhí nhận được nhiều lời khen với tiết mục Con đường xưa em đi rất ngọt ngào, truyền cảm.

Hà My và Dũng Nhí.

Dũng Nhí - Hà My khiến các giám khảo nhớ nhiều đến những kỷ niệm xưa. Trong đó, Cẩm Ly cho biết, những năm 1990 không ai mà không biết đến Hà My. Ở Hà My hội đủ hai thứ là thanh và sắc. Tuy nhiên, Cẩm Ly không biết vì lý do gì mà sự nghiệp của Hà My chững lại. Chị mong lần này Hà My sẽ nuôi lại tình yêu âm nhạc, quay trở lại là một Hà My như xưa, vừa xinh đẹp vừa hát hay.

Các giám khảo không ngớt khen ngợi Hà My.

Quang Lê thì kể lại chuyện cũ với Hà My. 15 năm trước, khi anh ở tuổi đôi mươi, chưa đi hát chuyên nghiệp, anh từng nghe Hà My hát và phải thốt lên rằng chị hát quá hay. Sau đó, Quang Lê còn được gặp và song ca với Hà My. "Thấy Hà My hát tự nhiên trong lòng anh mỉm cười. Đôi khi em ẩn mình trong vỏ ốc, em không thoát ra ngoài và bao nhiêu cơ hội ngoài kia em khóa cửa hết. Anh nghĩ có một lý do nào đó riêng tư. Nhưng hôm nay anh rất là mừng, anh ước mơ rằng Hà My hãy trở lại ánh đèn sân khấu và hãy xinh đẹp như ngày hôm nay”.

Cẩm Ly ôm và động viên Hà My.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng thì nói, anh sẽ là fan của Hà My - Dũng Nhí. Bởi Hà My hát câu nào ra câu đó, rất chắc, còn chất giọng Dũng Nhí sáng trưng. Anh tin là họ còn mang đến nhiều thú vị trong những tập tới.

Hà My hát 'Con đường xưa em đi'

Trước khi chương trình lên sóng, Hà My từng chia sẻ, chị được danh hài Hoài Linh gợi ý tham gia cùng nghệ sĩ Dũng Nhí. Hà My cũng nhân cơ hội này để đến gần với khán giả hơn. Nữ ca sĩ không gặp nhiều khó khăn vì cuộc thi chủ yếu tập trung vào dòng nhạc bolero, là thể loại âm nhạc sở trường của chị.

Hà My cùng thế hệ các ca sĩ Thạch Thảo, Thùy Trang, Hoàng Châu (tên cũ Yến Khoa)... nổi tiếng những năm 1990 với phong cách nhạc trữ tình, dân ca. Sự nghiệp của chị từng đạt đến đỉnh cao rồi sau đó đi xuống vì nhiều lý do, khiến cuộc sống của chị trở nên cơ cực. Gần đây, Hà My trở lại, tham gia nhiều gameshow.