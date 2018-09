Các sao Việt sẽ sinh con vào mùa hè 2018

Thanh Thảo tự nhận mình là bà bầu may mắn vì chỉ bị mệt mỏi mấy tháng đầu chứ không ốm nghén nặng. Nhờ chú ý chế độ ăn uống kỹ lưỡng nên ở tháng thứ 8, cô chỉ tăng gần 8kg, vòng hai to nhưng vóc dáng vẫn rất gọn gàng. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong thời gian mang thai, cô luôn giữ tinh thần lạc quan, không nghĩ ngợi lo lắng, đồng thời hạn chế nhuộm tóc, làm móng, tiếp xúc với các loại hóa chất, không dùng mỹ phẩm có chất không an toàn cho thai nhi. Dự kiến, 'búp bê' sẽ vượt cạn vào tháng 7 tới.