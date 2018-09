Các nghệ sĩ ủng hộ dự án từ thiện của Ngô Thanh Vân

Chiều 9/5, dự án 'Vết sẹo cuộc đời 6' (Scar Of Life 6) năm 2016 mang chủ đề 'Tình mẹ' do Ngô Thanh Vân tổ chức được khởi động bằng họp báo ở TP HCM. Nữ diễn viên mặc 'cây' trắng trẻ trung đến sự kiện. Ngô Thanh Vân chia sẻ: 'Trong chiến tranh, những người mẹ vượt mọi gian nan, đưa thân che chắn để bảo vệ cho con được bình an. Trong hòa bình, những người mẹ có con bị bệnh tim vẫn ngày đêm phải chiến đấu trên con đường giành lại sự sống cho con và chính lúc họ bất lực gục ngã là lúc cần đến sự tiếp sức của mỗi chúng ta'. Vì vậy, cô quyết định chọn chủ đề 'Tình mẹ' cho chương trình năm nay.