Các nghệ sĩ nghẹn ngào viếng nhạc sĩ An Thuyên

Nói về kỷ niệm đáng nhớ với nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Phạm Tuyên kể, vào dịp Tết, cả hai ngồi đàm đạo cùng nhau thì tác giả 'Ca dao em và tôi' nổi hứng, lấy máy ảnh ra chụp cho ông bạn. Những bức ảnh chân dung do nhạc sĩ An Thuyên chụp được nhạc sĩ Phạm Tuyên rất ưng ý, bởi nó thể hiện được đúng thần thái, con người của ông.