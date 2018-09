Các Hoa hậu, Á hậu hội ngộ tại ngày hội 'Hành trình từ trái tim'

Cuối tuần qua, Trung Nguyên Legend tổ chức ngày hội "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt", tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP HCM). 12 hoa hậu, á hậu và người đẹp gồm Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Mỹ Linh, Huyền My, Hoàng My, Thanh Tú, Mâu Thủy, Trương Thị May, Ngọc Trân, Lan Hương, Đào Hà và Phùng Bảo Ngọc Vân cùng góp mặt tại sự kiện.