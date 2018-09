Ca sĩ nổi tiếng Joss Stone sang Việt Nam biểu diễn

Giọng ca RnB từng đoạt giải Grammy lần thứ 49 sẽ tham gia Monsoon Festival 2015 vào tháng 10 tại Hà Nội.

Trong buổi họp báo vào chiều qua (8/9), nhạc sĩ Quốc Trung đã công bố về gương mặt nghệ sĩ quốc tế cuối cùng xuất hiện trong Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa do anh tổ chức. Đó là 'nữ hoàng nhạc RnB/Soul của Anh quốc' - Joss Stone. Cô được coi là nữ nghệ sĩ đương đại thành công hàng đầu tại xứ sở sương mù. Cô từng đoạt giải Grammy cho Phần trình diễn RnB đôi xuất sắc nhất và 2 giải Brit Awards.

Nhạc sĩ Quốc Trung tiết lộ, tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Festival 2015), Joss Stone sẽ có 90 phút biểu diễn vào ngày 10/10. Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất có set biểu diễn chiếm thời lượng dài nhất trong chương trình năm nay.

Nữ hoàng nhạc RnB/Soul của nước Anh sẽ đến Hà Nội trình diễn vào ngày 10/10, trong khuôn khổ Monsoon Festival 2015.

Trong đoạn video gửi lời chào đến khán giả Việt Nam (xem video), Joss Stone bày tỏ cảm xúc háo hức khi lần đầu gặp gỡ người hâm mộ ở mảnh đất hình chữ S. Cô dự định sẽ mang nhiều bài hát mới của mình đến giới thiệu với khán giả. Cô từng tâm sự: “Khi đến một đất nước nào đó, tôi sẽ cố gắng làm việc với các nghệ sĩ địa phương, biểu diễn với họ và dành một ngày với tổ chức từ thiện địa phương rồi quay phim lại. Tôi là một ca sĩ. Tôi không thể giải quyết các vấn đề nhưng nếu có thể làm điều gì đó để được mọi người chú ý thì tôi sẽ làm, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng”.

Từ khi còn là một cô bé, thứ âm thanh đầy quyến rũ của nhạc Soul đã đập cùng một nhịp với trái tim của Joss Stone. Cô chịu ảnh hưởng từ giọng ca và phong cách của 'Nữ hoàng nhạc Soul' Aretha Louise Franklin lúc bấy giờ. Joss Stone bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát ở tuổi 13, đặt hợp đồng thu âm lần đầu tiên ở tuổi 15 và ngay trong năm sau cô phát hành album đầu tayThe Soul Sessions (2003). Sản phẩm bán được hàng triệu bản và lọt vào danh sách đề cử Album xuất sắc và Album của năm tại Grammy. Thành công này đưa cô trở thành nghệ sĩ dưới 30 tuổi giàu thứ 5 tại Anh quốc. Cô còn có mối quan hệ khăng khít với Hoàng tử Harry, Hoàng tử William và nhiều tượng đài âm nhạc như Mick Jagger, Elton John...

Cô là người không thích có cuộc sống ồn ào và phô trương.

Album thứ hai của Joss Stone Mind, Body and Soul (2004) đem lại cho cô 3 đề cử tại Grammy. Riêng ca khúc chính You had me nằm trong top 10 bảng xếp hạng nước Anh và đoạt 2 giải Brit Awards. Cũng trong năm này, Joss Stone trở thành hình tượng nghệ sĩ nữ trẻ xuất sắc nhất khi được vinh danh bởi tạp chí Glamour của nước Anh. Album thứ ba Introducing Joss Stone (2007) giúp cô chiến thắng tại Grammy ở hạng mục Phần trình diễn RnB đôi xuất sắc nhất (cùng John Legend, Van Hunt) với ca khúc Family Affair. Trong những năm tiếp theo, cô tiếp tục phát hành các đĩa Colour Me Free! (2009), LP1 (2011), The Soul Sessions Vol.2 (2012) và Water for you Soul (2015).

Giọng ca The love we had (xem video) không có người quản lý và stylist. Cô không hề biết Rita Ora hay Taylor Swift hát như thế nào. Cô có một tâm hồn nhạy cảm, không thích bị gò bó, thậm chí đã chi hàng triệu USD để giải thoát mình ra khỏi nền công nghiệp âm nhạc. Ở tuổi 28, Joss đã tự đặt ra những nguyên tắc riêng và sống trong một thế giới chỉ của riêng mình. Cô mua lại ngôi nhà mà cô sống thời thơ ấu từ chính bố mẹ, sau khi họ ly hôn cách đây 8 năm. Cô không phải là nghệ sĩ của một hãng thu âm nào, cũng không chạy theo thị hiếu âm nhạc mà chỉ làm việc trong hãng thu âm nhỏ của chính mình Stone'd Records.

Các chuyên gia âm nhạc đánh giá, Joss Stone là một cô gái trẻ nhưng có một giọng hát cực kỳ sâu lắng và luôn cố gắng trung thành với chất liệu nhạc Soul nguyên bản của những năm 60, không hiệu ứng, không màu mè. Chính chất giọng Soul mạnh mẽ đã giúp Joss Stone quyến rũ hàng triệu người yêu nhạc trên toàn thế giới.

Lịch biểu diễn của các nghệ sĩ tại Monsoon Festival 2015 Ngày 8/10: Ban nhạc WhoMadeWho (Đan Mạch), Maius Philharmonic (Việt Nam), Slim V & Crazy Monkey, Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Kimmese, Thái Châu. Ngày 9/10: Zara McFarlane (Anh quốc), Samaris (Iceland), Spacespeakers (Việt Nam), Catfish (Pháp), Thomas Oliver (New Zealand), Trần Toàn K300 (Việt Nam). Ngày 10/10: Joss Stone (Anh quốc), Matt Robertson (Anh quốc), DJ Shinichi Osawa (Nhật Bản), PAK Band (Việt Nam), Great Mountain Fire - Wallonie- Bruxelles (Bỉ). Ngày 11/10: BOND (Anh quốc), Lê Cát Trọng Lý, Samsaya (Na Uy), From the airport (Hàn Quốc), DEMONSLAYER (Việt kiều Mỹ).

