Ca sĩ nhạc rock Hàn Quốc Kim Kyung Ho làm liveshow tại TP HCM

Ngôi sao xứ kim chi lần đầu đến thăm và tổ chức show diễn tại Việt Nam.

Kim Kyung Ho vừa có buổi họp báo tại TP HCM để giới thiệu đêm hòa nhạc Harmony Concert của anh. Nam ca sĩ sinh năm 1971 nổi tiếng tại xứ kim chi từ hơn 20 năm trước. Anh sở hữu giọng hát cao, nội lực và phong cách biểu diễn máu lửa. Kim Kyung Ho được khán giả mê rock ở quê nhà đặc biệt yêu thích. Từ năm 2008 đến nay, anh đã tổ chức nhiều tour hòa nhạc khắp Hàn Quốc. Kim Kyung Ho được biết đến với các ca khúc như Tôi là ca sĩ, Bài hát bất hủ...

Lần đầu tới Việt Nam, rocker 47 tuổi tỏ ra hồi hộp, khó đoán phản ứng của khán giả trước đêm diễn. Tuy nhiên anh khẳng định sẽ "cháy" hết mình trên sân khấu, bất chấp mọi điều kiện thời tiết và số lượng người xem đông hay thưa thớt. "Tôi thật sự tò mò không biết fan Việt sẽ tiếp nhận âm nhạc của mình như thế nào. Mục tiêu của tôi là chinh phục khán giả ở đây, làm cho họ yêu mến mình như các fan Hàn Quốc. Nếu được mọi người quan tâm, đón nhận, tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa", Kim Kyung Ho nói.

Ca sĩ nhạc rock Kim Kyung Ho.

Liveshow nhạc rock của Kim Kyung Ho diễn ra vào 19h tối 7/7 tại một khu phức hợp căn hộ, khách sạn cao cấp ở TP HCM. Chương trình dự kiến thu hút 3.000 khán giả, trong đó có nhiều người Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam và các fan của Kim Kyung Ho từ Hàn Quốc sang.

Kim Kyung Ho tốt nghiệp khoa Diễn xuất điện ảnh của trường Đại học Nghệ thuật Chuyên ngành Seoul. Anh từng giành giải thưởng tại Đại hội sáng tác âm nhạc dành cho thanh thiếu niên ở Hàn Quốc năm 1989. Ca khúc People who make me sorrow của Kim Kyung Ho ra mắt năm 1997 đứng đầu bảng xếp hạng MBC Inkigayo Best 50 và SBS TV Gayo 20 của Hàn Quốc. Ca khúc Forbidden love của anh cũng được đông đảo công chúng xứ kim chi yêu thích. Các bản hit My love, even in the heavens, Heartless, Until the day our love beautifully, Wine giúp củng cố vị trí ngôi sao nhạc rock hàng đầu tại Hàn Quốc của Kim Kyung Ho. Đến nay nam ca sĩ đã phát hành được 10 album và tham gia nhiều chương trình truyền hình, cuộc thi, lễ hội âm nhạc ở Hàn Quốc. Tháng 5 vừa qua Kim Kyung Ho tổ chức tour diễn nhạc rock Combat tại thành phố Busan, được khán giả đón nhận nồng nhiệt.