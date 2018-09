Ca sĩ Ngọc My từng nhiều lần muốn bỏ nghề

Sau 6 năm ca hát, Ngọc My chuẩn bị ra mắt album và phim ngắn.

Ngọc My sinh năm 1989, là một trong những ca sĩ trẻ của TP HCM. Ngọc My từng được biết đến khi cô tham gia nhóm hài của Hồng Tơ - Khánh Nam, thỉnh thoảng còn làm mẫu chụp ảnh thời trang hay ảnh bìa tạp chí.

Ngọc My kể, cô có duyên với nghề ca hát trước, nhưng có khoảng thời gian nhóm hài Hồng Tơ thiếu người, anh ngỏ lời mời cô vào nhóm diễn thử. Sẵn có "máu hài", Ngọc My nhận lời, cùng nhóm diễn khắp các sân khấu ở Sài Gòn. Sau đó, Ngọc My thấy việc đi diễn hài mất nhiều thời gian mà thu nhập lại không cao nên quyết định nghỉ hẳn để tập trung vào ca hát.

Ca sĩ trẻ Ngọc My.

Trong 6 năm qua, có những lúc Ngọc My nản lòng đến mức muốn bỏ nghề, tập trung kinh doanh vì việc ca hát không được như ý. Thế nhưng, cái duyên với nghề vẫn còn, cứ kéo cô ở lại. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng My cũng muốn tham gia các cuộc thi ca hát để khẳng định bản thân, song lại chùn bước vì nghĩ mình không có ai hậu thuẫn thì khó thành công. Cô quyết định dồn tiền làm sản phẩm với hy vọng nếu may mắn thì khán giả sẽ yêu thích và ủng hộ mình.

Năm ngoái, Ngọc My đã ra mắt được single Cổ tích hai vì sao, tuy không thật đình đám nhưng cũng để lại chút ấn tượng với khán giả. Sau nhiều nỗ lực, cô đã hoàn thành sản phẩm mới là bộ CD - DVD mới, trong đó CD có tới 12 ca khúc cả nhạc xưa lẫn nhạc trẻ. Với nhạc xưa, Ngọc My thể hiện các ca khúc của những nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Anh Bằng..., còn nhạc trẻ thì cô hát sáng tác của những nhạc sĩ đang ăn khách như Nguyễn Đình Vũ, Võ Hoài Phúc...

Bìa album mới của Ngọc My.

Đặc biệt, CD mới của Ngọc My tặng kèm bộ phim ngắn dài 47 phút mang tên Vòng xoáy. Phim do chính cô viết kịch bản và lo mọi thứ. Nội dung phim xoay quanh My - một cô ca sĩ phòng trà bị tai nạn xe rồi trở nên mù lòa. Trong một lần biểu diễn, cô lọt vào "mắt xanh" của một ông trùm ma túy. Ông ta bày mưu giúp cô chữa mắt, nhưng thực chất là để giết chồng cô và cướp cô về làm vợ. Chồng chết, cô ca sĩ bị bắt về làm vợ ông trùm ma túy, trong cô luôn nung nấu ý định trả thù. Phim có sự tham gia của các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Anh Tài, bé Hoàng Vy, Trần Cường, Khải Hy...

Để giới thiệu CD-DVD đầy tâm huyết này, Ngọc My tổ chức đêm nhạc ra mắt vào 10/9 tới tại phòng trà Royal, quận 1, TP HCM. Ngọc My sẽ hát solo và song ca với các khách mời Mai Quốc Huy, Phan Ngọc Luân, Trần Phương, Nguyễn Đình Vũ, Anh Tài.

Hàn Quốc Việt