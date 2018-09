Ca sĩ Modern Talking thích món ăn Việt

Thomas Anders thường xuyên lui tới quán ăn Việt Nam mang tên Hà Nội tại thị trấn nhỏ nơi mình sinh sống và có thiện cảm đặc biệt với người Việt.

Chiều 25/11, giọng ca chính của ban nhạc huyền thoại Modern Talking - Thomas Anders có mặt tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc của mình tại Hà Nội. Nam ca sĩ sinh năm 1963 tỏ ra rất hào hứng trong lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và hứa hẹn sẽ cống hiến một đêm nhạc đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Gần 7.000 vé cho hai đêm diễn của đêm nhạc Modern Talking ft Thomas Anders & Band đã được bán sạch trong 3 ngày.

Chia sẻ lý do quyết định chọn Việt Nam trong tour diễn của mình, Thomas chia sẻ: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến Việt Nam và đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước của các bạn. Tuy nhiên, Hà Nội đối với tôi rất thân thuộc vì thành phố nhỏ nơi tôi sinh sống có một tiệm ăn của người Việt Nam tên là Hà Nội. Tôi thường xuyên lui tới và rất thích các món ăn ở đó. Thêm vào đó, ấn tượng của tôi về người Việt Nam rất thân thiện".

Nam ca sĩ cũng cho biết, từ lúc xuống sân bay vào sáng nay, ông càng khẳng định được ấn tượng tốt đẹp đã từng có về sự thân thiện, vui vẻ của người Việt Nam là hoàn toàn chính xác.

Thomas Anders tại buổi họp báo chiều 25/11. Ảnh: Giang Huy

Trước sự quan tâm của người hâm mộ về mối quan hệ giữa mình và thành viên còn lại trong nhóm - Dieter Bohlen, Thomas Anders cho biết, họ từng là bạn rất thân nhưng hiện tại giữa họ chỉ là mối quan hệ công việc. "Chúng tôi có chung công ty Modern Talking để chuyên kinh doanh đĩa và thương hiệu của ban nhạc. Tôi và Dieter Bohlen thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện nhưng chỉ để bàn về chuyện làm ăn". Nam ca sĩ khẳng định, dù không còn thân thiết như trước nhưng anh và đồng nghiệp vẫn rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. "Sự thành công của ban nhạc là sự kết hợp của hai con người nhưng không nhất thiết hai con người đó phải đi cùng nhau đến cuối con đường", Thomas nói.

Dieter Bohlen hiện là một nhân vật nổi tiếng trên tuyền hình Đức còn Thomas Anders vẫn miệt mài thực hiện các tour lưu diễn trên khắp thế giới.

Thomas cho biết, hai đêm diễn sắp tới ở Hà Nội sẽ được tái hiện đúng theo format show diễn trên khắp thế giới của ông trong vòng 15 tháng qua. Trong đó, 75% các bài hát được trình bày trong đêm nhạc sẽ là ca khúc kinh điển của Modern Talking và số còn lại là bài hát gắn với tên tuổi của Thomas Anders trong thời gian hát solo.

Nam ca sĩ tỏ ra phấn khích với hai đêm nhạc sắp tới. Ảnh: Giang Huy

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức, nổi tiếng thế giới vào thập niên 80. Nhóm gồm hai thành viên: Thomas Anders (ca sĩ hát chính, viết lời) và Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ sáng tác, hát bè). Dòng nhạc disco sôi động cùng với lời hát bằng tiếng Anh dễ nghe, dễ thuộc đã giúp Modern Talking trở thành hiện tượng toàn cầu khi vừa xuất hiện. Nhóm thành lập năm 1984, đến năm 1987 thì tan rã lần thứ nhất. Năm 1998, Thomas Anders và Dieter Bohlen tái hợp, tạo nên thành công ngoài mong đợi nhưng đến năm 2003, ban nhạc tan rã một lần nữa.

Thomas Anders và Dieter Bohlen thời hoàng kim của Modern Talking.

Cuốn tự truyện của Dieter Bohlen ra mắt năm 2003 hé lộ mối quan hệ giữa hai thành viên của Modern Talking chưa bao giờ "cơm lành, canh ngọt". Những tranh cãi và bất đồng liên tiếp khiến họ không thể gắn bó bền lâu trong âm nhạc. Ở cuốn tự truyện thứ hai, Bohlen tiết lộ Anders đã kiện anh ra tòa và đòi bồi thường 1 triệu euro (khoảng 24 tỷ đồng) vì bôi nhọ hình ảnh của nam ca sĩ trong cuốn sách đầu tiên.

13 năm sau ngày tan rã, những bài hát của Modern Talking vẫn được nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới yêu thích. Ở Việt Nam, các ca khúc của nhóm như No face no number, You're my heart, You're my soul vẫn thường xuyên vang lên trong các đám cưới vùng quê.

Đêm nhạc Modern Talking ft Thomas Anders & Band sẽ diễn ra vào ngày 26-27/11 tại Hà Nội.

Chi Anh