Ca sĩ Lan Anh sẽ song ca với con trai 12 tuổi trong liveshow

Giọng ca thính phòng nổi tiếng lần đầu tổ chức đêm nhạc riêng sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Đi hát gần 20 năm nhưng khoảng 10 năm trở lại đây giọng hát Lan Anh được khán giả và những người trong nghề ghi nhận là một trong những giọng ca nữ opera hàng đầu Việt Nam. Cô có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại sở hữu giọng nữ cao, sáng và giàu cảm xúc. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam), Lan Anh có thể dễ dàng thể hiện bất cứ sáng tác nào, kể cả những ca khúc có giai điệu nhanh, nhiều nốt cao kịch tính. Sau thời gian dài chuẩn bị và được nhiều đồng nghiệp động viên, vào hai ngày 3 và 4/11, Lan Anh sẽ tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp với chủ đề Ánh trăng tình yêu tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lan Anh chia sẻ, ca sĩ Tấn Minh và nhạc sĩ Dương Cầm từng động viên cô làm liveshow từ nhiều năm trước, tuy nhiên vì e ngại sức khỏe không tốt nên cô khá lưỡng lự. Năm ngoái, sau khi xem đồng nghiệp Đăng Dương làm show thành công, cô mới có thêm quyết tâm để làm chương trình của riêng mình. Trước thắc mắc ông xã làm ngân hàng có hỗ trợ chi phí tổ chức liveshow, Lan Anh nói: "Áp lực về tài chính làm show thì ca sĩ nào cũng có, nhưng hiện tại tôi rất vui bởi dù chưa quảng cáo rầm rộ nhưng đã có khán giả hỏi mua vé. Ông xã tôi làm việc ở lĩnh vực ngân hàng, tiền lương cũng chỉ đủ để cả gia đình chi tiêu mà thôi".

Ca sĩ Lan Anh.

Vốn khá kín tiếng về cuộc sống riêng, nữ ca sĩ chỉ tiết lộ chồng cô là một người ít nói, hiền lành. Cặp đôi kết hôn từ năm 2005 và có một con trai 12 tuổi. Anh luôn ủng hộ vợ làm nghệ thuật. "Ngày trước tôi không có ý định yêu người trong ngành bởi họ khá đào hoa nên khi quyết định lấy chồng, tôi thích một người ít nói, đem lại cho mình cảm giác yên tâm. Trong gia đình, có một mình tôi 'bay' là được rồi. Hiện tại, tôi và ông xã luôn cùng nhau cố gắng vun vén cho tổ ấm", cô cho biết.

Ông xã Lan Anh ngại xuất hiện trên truyền thông nên trong liveshow sắp tới, anh sẽ đứng ở phía sau để động viên vợ. Riêng con trai của nữ ca sĩ sẽ lần đầu lên sân khấu song ca cùng mẹ một nhạc phẩm ở phần kết của chương trình. Lan Anh "bật mí" cậu nhóc thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ, thích hát từ nhỏ và biết chơi piano. Trong tương lai, cô dự định cho con trai theo học thanh nhạc để cậu bé có thể hoàn thiện và phát triển thêm về tài năng.

Ngoài sự xuất hiện đặc biệt của con trai, liveshow Lan Anh còn có các vị khách mời như NSND Quang Thọ (thầy giáo của cô), NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Đăng Long, nhóm Dòng Thời Gian, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, đạo diễn chương trình là Tất My Loan. Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời với sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine sẽ đệm nhạc cho Lan Anh suốt chương trình.

Nữ ca sĩ tâm sự, để có được vị trí như ngày hôm nay, cũng giống như bất kỳ ca sĩ nào khác, cô phải trải qua không ít khó khăn vất vả trong giai đoạn chập chững bước vào nghề. Nhớ lại thuở chân ướt chân ráo từ Nam Định lên Hà Nội học nhạc, Lan Anh không thể nào quên những năm tháng ở ký túc xá, miệt mài tập luyện và đi xe ôm đi hát kiếm tiền ăn học. Nhạc nào Lan Anh cũng hát, từ nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến, cách mạng cho đến bolero và nhạc quốc tế.

Hơn 10 năm qua, kể từ khi làm giảng viên thanh nhạc ở Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Lan Anh không xô bồ chạy show và luôn cẩn trọng mỗi khi cho ra mắt sản phẩm mới. Cô thú nhận nhiều lúc nhìn người trẻ chạy sô kiếm được nhiều tiền vừa thấy thương vừa thấy khâm phục. "Tôi muốn mọi người thực sự lắng nghe giọng hát của tôi, bởi khi tôi hát, toàn cơ thể, ruột gan dốc hết ra, đắm chìm trong bài hát đó. Nếu biết chương trình nào mời mình mà khán giả không tập trung nghe, tôi sẽ cân nhắc và thường lựa chọn cách rút lui bởi tôi không muốn mình bị chi phối cảm xúc. Tôi vẫn nhận lời biểu diễn ở các hội nghị nhưng còn hát tiệc thì rất hiếm, ngoại trừ những người thân thiết mời. Tôi nghĩ ca sĩ nào cũng thế, không ai muốn mình đang hát mà mọi người lại ăn. Tôi cảm thấy tiếng hát của mình bị phí và không được tôn trọng nếu như không có ai nghe", cô lý giải.

Lan Anh và thầy giáo - NSND Quang Thọ.

Ca sĩ Lan Anh là một trong những giọng ca thính phòng, nhạc cách mạng được yêu thích của làng âm nhạc Việt Nam bên cạnh Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Anh Thơ... Năm 1997, cô đoạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Năm 1999, Lan Anh có thêm danh hiệu Người thể hiện hay nhất bài hát về người lính và đấu tranh cách mạng trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc lần thứ hai. Năm 2001, cô là quán quân cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc lần thứ hai.

Lan Anh thành công với những ca khúc trong sáng, bay bổng của dòng nhạc cách mạng như: Bóng cây Kơ nia, Bài ca hy vọng, Cánh chim báo tin vui, Cô gái vót chông, Tình ca... và những nhạc phẩm, ca khúc kinh điển thế giới: The Phantom of the opera, Music of the night, Canto Della Tera...