Ca sĩ Lam Anh đã qua cơn nguy kịch

Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ, Lam Anh có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Ngay khi thông tin Quang Lê, Lam Anh bị lật ô tô hôm 13/9 tại Mỹ, công chúng trong và ngoài nước đã rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai ca sĩ. Theo lời Quách Tuấn Du (đang lưu diễn tại Mỹ), cả hai gặp tai nạn khi đang trở về sau buổi diễn tại thành phố San Jose. Quang Lê bị trầy xước, chảy máu, còn Lam Anh chấn thương ở xương sống.

Quang Lê đã xuất hiện, còn Lam Anh đã qua cơn nguy hiểm.

Tuy nhiên, cách đây vài giờ, ông bầu Dũng Taylor đã cập nhật trên trang cá nhân, sức khỏe của hai ca sĩ hải ngoại đã khá hơn. Quang Lê đã xuất viện sau khi nằm điều trị và được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Riêng Lam Anh có thể sẽ trở về nhà trong vài ngày tới và vết thương dù nghiêm trọng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Dũng Taylor viết: "Cám ơn mọi người đã lo lắng cho Lam Anh. Em gái đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Vết thương không trầm trọng như lúc ban đầu dự đoán nhưng cũng rất nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết có thể sẽ xuất viện vào ngày thứ hai hoặc thứ ba. Mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho Lam Anh mau chóng hồi phục 100%. Xin thay mặt cho Ngọc Trác và Lam Anh gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đồng nghiệp và khán giả đã và đang quan tâm, lo lắng cho Lam Anh".

Chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ tình hình sức khỏe của Lam Anh đã khá hơn.

Trước đó, anh chia sẻ: "Một ngày rất vui nhưng không trọn khi nghe tin hai đứa em đồng nghiệp, Quang Lê và Lam Anh xảy ra tai nạn giao thông. Trong cái rủi có cái hên là ca sĩ Quang Lê đã xuất viện và vừa nhận được tin sáng thứ hai, hy vọng ca sĩ Lam Anh cũng sẽ được xuất viện. Cảm ơn thượng đế đã giang rộng cánh tay cứu vớt hai đứa em đồng nghiệp thoát khỏi cơn hiểm nghèo".

Trên trang tin tức của một trung tâm ca nhạc hải ngoại cũng cập nhật về vụ tai nạn của Quang Lê và Lam Anh. Trang này cho biết Lam Anh bị vài chỗ rạn xương sống, bầm phổi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian để hồi phục sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu Lam Anh tránh vận động mạnh. Có thể sau 2 tuần dưỡng sức, cô sẽ trở lại sinh hoạt bình thường.

Ca sĩ Quang Lê cũng đã trực tiếp liên lạc với Ngoisao.net để kể lại diễn biến vụ lật xe. Giọng nói của anh còn run run: "12 tiếng đồng hồ trôi qua đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn vì không nghĩ mình còn có thể nói chuyện như lúc này".



Hôm 13/9, anh và Lam Anh cùng đi diễn chung show ca nhạc tại San Jose. Sau khi chương trình kết thúc thành công, Ban tổ chức đề nghị cả hai ở lại đến sáng hôm sau về lại quận Cam - Califonia. Tài xế cũng bày tỏ mong muốn là ở lại một đêm vì đoạn đường khá xa, mất khoảng 6 tiếng đồng hồ đi xe. "Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho show ngày mai nên quyết định về trong đêm", anh nói.



Quang Lê cho biết, khoảng 2h sáng 14/9, anh cùng Lam Anh và tài xế sắp xếp đồ đạc về lại Califonia. Nam ca sĩ ngồi trước cùng người tài xế nên cẩn thận thắt dây an toàn. Lam Anh ngồi băng sau để nghỉ ngơi.

"Đi được nửa đoạn đường thì tôi thiếp đi. Bỗng dưng, tôi giật mình vì anh tài xế lạc tay lái. Anh thắng quá gấp nên chiếc xe lăn 5 vòng vào lề đường. May lúc đó đường vắng nên không ảnh hưởng đến người đi đường", anh kể lại.



Nam ca sĩ hải ngoại cho biết, anh may mắn khi túi khí ôtô bung ra bảo vệ, vì vậy thương tích giảm nhẹ hơn. Kính vỡ và túi khí va vào mặt chỉ làm anh bị trầy xước. Ngay lúc đó, anh thấy đau ở phần tim và xương hông.



Tình hình Lam Anh nghiêm trọng hơn vì không thắt dây an toàn: "Cô ấy ngồi sau không đeo dây bảo hiểm nên bị va chạm khá mạnh. Sau khi va đập mạnh, cô ấy bị bất tỉnh".



Anh kể, sau khi bò ra khỏi xe, anh lấy điện thoại gọi ngay cho người quản lý ở Việt Nam thông báo anh bị tai nạn, sau đó không liên lạc được vì mất sóng. Theo Quang Lê, 10 phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đưa cả ba về bệnh viện cấp cứu.



Lam Anh được đưa vào phòng cấp cứu, rồi được chuyển gấp qua bệnh viện khác để điều trị phần xương. Còn Quang Lê được bác sĩ kiểm tra vết thương trên mặt, rồi đưa đi chụp phim vì anh cảm thấy khó thở và hơi nhói tim.



Quang Lê cho biết, sức khỏe của anh hiện đã tốt hơn. Anh không bị tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước mặt và bầm ở bụng, điều trị một thời gian sẽ khỏi. Anh đã xuất viện về nhà.



Người lái xe cho hai ca sĩ cũng chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Quỳnh Như - Hoàng Dung