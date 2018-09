Ca sĩ Hà Phương được báo Mỹ khen ngợi

Tờ In Touch Magazines đã có bài viết riêng về bà xã tỷ phú Chính Chu trong số tháng 4.

Sau thời gian dài rời xa sân khấu để chăm sóc hai con gái và hỗ trợ chồng - tỷ phú Chính Chu kinh doanh, Hà Phương đã trở lại với nghệ thuật khi đóng vai nữ chính trong Finding Julia của đạo diễn Igor Sunara (người thực hiện các MV nổi tiếng cho Whitney Houston, Liza Minnelli, Diana Ross, Rod Stewart, Bon Jovi, Barry Manillow...). Cô tham gia nhiều sự kiện tại kinh đô điện ảnh Hollywood, gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng và nhanh chóng được một số tờ báo, tạp chí của Mỹ đưa tin.

Hà Phương xuất hiện trên In Touch Magazines.

In Touch Magazines, một tạp chí về người nổi tiếng tại xứ sở cờ hoa vào số tháng 4/2015 đã dành cả trang báo để khen ngợi bà xã tỷ phú Chính Chu. Tờ báo viết, Hà Phương là con gái của nhạc sĩ Trần Quang Hiển, bắt đầu sự nghiệp ca hát cùng hai chị em gái Cẩm Ly, Minh Tuyết tại Việt Nam. Cô nhanh chóng trở thành hiện tượng khi giành được nhiều giải thưởng uy tín. Hiện tại cô chuyển sang sống ở New York và có những kế hoạch nghệ thuật trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô là học trò của chuyên gia thanh nhạc Alissa Grimaldi - người từng hợp tác với các ngôi sao thế giới. Alissa Grimaldi đánh giá, Hà Phương có chất giọng tình cảm, chạm đến trái tim người nghe và nên đi theo con đường như Celine Dion hay Sarah Brightman. Cuối năm nay, cô sẽ phát hành ca khúc có tựa đề Lost in a Dream trên iTunes. Đây là sản phẩm tái xuất sau hơn 12 năm ngưng hoạt động và cũng là đĩa đơn đầu tiên của cô tại Mỹ.

Cô diện trang phục của NTK Quỳnh Paris khi tham gia sự kiện tại Mỹ.

Bài báo còn cho biết, Hà Phương là người đa tài bởi ngoài ca hát, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất khi đảm nhận vai nữ chính trong Finding Julia, đóng cặp với hai ngôi sao kỳ cựu Richard Chamberlain (Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Gia đình hoàn hảo) và Andrew Mc- Carthy (Xinh đẹp với màu hồng). Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, kể về một cô gái người Mỹ gốc Việt nỗ lực chống chọi lại những khác biệt văn hoá và che giấu một bí mật động trời. Trước khi thực hiện dự án điện ảnh này, Hà Phương đã tham gia một khóa học về sản xuất phim và diễn xuất. Cô từng theo học kỹ năng diễn xuất của Susan Batson, giáo viên của Nicole Kidman.

Trong những năm qua, dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng Hà Phương được công chúng biết đến với công tác thiện nguyện. Vợ của tỷ phú Chu Chính lập quỹ từ thiện mang tên mình Hà Phương Foundation để giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Hàng năm, cô thường xuyên về nước và tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.

Cô gặp gỡ Sue Kroll, Giám đốc tiếp thị và phân phối toàn cầu của hãng phim danh tiếng Warner Bros trong một sự kiện.

Hà Phương cũng là một thành viên tích cực có những đóng góp cho tổ chức WIF (Woman in Film). Cô đang có kế hoạch đưa tổ chức này về Việt Nam để hỗ trợ cho những phụ nữ có đam mê nghệ thuật. Ý tưởng của cô nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ Giám đốc Hiệp hội, Kirsten Schaffer.

Hồi cuối tháng 3, khi tham gia một buổi tiệc của WIF, hình ảnh Hà Phương mặc đầm dạ hội của nhà thiết kế Quỳnh Paris đã được đăng tải trên tờ Beverly Hills Newspaper. Bài báo chú thích, ca sĩ Việt Nam là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu người phụ nữ thành đạt, yêu nghệ thuật và hết lòng vì công việc nhân đạo. Hà Phương thường xuyên update hoạt động của mình trên website riêng www.haphuong.global hoặc www.haphuongworld.com.

Q.N.