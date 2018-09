Ca sĩ Hà My trẻ trung đi event sau khoảng thời gian khốn khó

Ca sĩ Hà My xuất hiện tại chung kết 'Kịch cùng Bolero', tối 14/8 tại TP HCM. Giọng ca 'Hoa mười giờ' trang điểm rực rỡ, để kiểu tóc trẻ trung. So với vài tháng trước, khi còn thi 'Tình Bolero hoan ca', Hà My đã có sự lột xác về ngoại hình. Nữ ca sĩ trông đầy sức sống và tươi tắn hơn. Kể từ sau cuộc thi, cuộc sống của cô cũng 'dễ thở' hơn. Hà My thường chia sẻ ảnh đi diễn, đi ăn uống cùng đồng nghiệp trên trang cá nhân.