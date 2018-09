Ca nương Kiều Anh nhận lời cầu hôn của bạn trai

Cháu trai giáo sư Văn Như Cương đã trao nhẫn kim cương và ngỏ lời xin cưới giọng ca The Voice.

Hôm qua, Quỳnh Văn, bạn trai của Kiều Anh bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video cận cảnh chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của 'ca nương' (xem video). Anh chú thích dòng chữ: "You and me. Till the end of time. 15/10/2015" (Anh và em. Mãi mãi bên nhau cho đến mai sau), như lời thông báo tin vui đến gia đình và bạn bè.

Kiều Anh úp mở việc sẽ lên xe hoa khi đăng tải bức ảnh mặc váy cưới với lời chú thích 'Đố các bạn biết thật hay đùa'.

Trước đó, mẹ của Quỳnh Văn tiết lộ, Kiều Anh đã nhận lời cầu hôn của con trai sau hơn 2 năm gắn bó. "Đêm qua không ngủ được vì nhận được tin nhắn của con trai. 'Mẹ à! Cô ấy nhận lời cưới con rồi'. Lúc đọc tin nhắn, tự nhiên thấy mắt ươn ướt. Dẫu biết rằng việc gì đến sẽ đến nhưng sao mẹ thấy hạnh phúc thế. Chỉ mong sao chúng ta sẽ mãi vượt qua những khó khăn, những thói quen đời thường của người đời để cùng đưa nhau đến bến bờ hạnh phúc. Không chỉ là hạnh phúc cho riêng các con mà hạnh phúc cho tất cả chúng ta", mẹ chồng tương lai của Kiều Anh viết trên trang cá nhân.

Khi biết tin mừng, đông đảo bạn bè của Kiều Anh và Quỳnh Văn đã gửi lời chúc mừng đến hai người. Cặp đôi yêu nhau trong thời gian dài và mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Chồng tương lai của 'ca nương' sinh năm 1988, là cháu trai của giáo sư Văn Như Cương. Anh từng có thời gian du học tại Mỹ. Trong thời gian Kiều Anh thi The Voice, anh luôn tháp tùng bạn gái và động viên cô vượt qua áp lực để thể hiện khả năng ca hát. Mặc dù kín tiếng với truyền thông nhưng trên tài khoản cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật, thậm chí thường xuyên xưng hô 'vợ - chồng' một cách ngọt ngào.

Hình ảnh ngọt ngào của ca nương và chồng tương lai trong chuyến nghỉ mát.

Kiều Anh hát ca trù từ năm 6 tuổi và được nhạc sĩ Quốc Trung phát hiện, mời tham gia vào những dự án thử nghiệm của anh. Cô là gương mặt được báo giới chú ý trước khi đoạt giải Á quân Vietnam's Got Talent 2013 và thử sức ở The Voice 2015. Trở thành học trò trong team của ca sĩ Thu Phương tai Giọng hát Việt, Kiều Anh đã được người thầy nâng đỡ. Tuy nhiên, sau khi rời cuộc thi, mẹ chồng tương lai của cô lại 'tố' Thu Phương sống ích kỷ và đối xử không công bằng với Kiều Anh. Ồn ào này khiến Kiều Anh hứng chịu những chỉ trích từ phía dư luận.

