Bùi Công Duy biểu diễn cùng nhạc trưởng người Nhật

Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sẽ là tâm điểm của 'Hòa nhạc Hạnh phúc' do nhạc trưởng nổi tiếng Honna Tetsuji chỉ huy.

Trong Hòa nhạc Hạnh phúc, nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sẽ cống hiến cho khán giả nhiều bản giao hưởng kinh điển như The Merry Wives of Windsor, The Blue Danube, Three old Viennese dance... Ban tổ chức cho biết những màn độc tốc violin của Bùi Công Duy sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho chương trình. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Đây là lần thứ hai Hòa nhạc Hạnh phúc được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình nhằm mục đích tiếp tục mang hương vị âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật, nhất là đối với giới trẻ Việt Nam. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ chương trình sẽ dùng để hỗ trợ phát triển các giá trị văn hoá nghệ thuật của cộng đồng trong tương lai.

Khán giả có thể nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức khi tham gia phần chơi "Góc chỉ huy", thử tài làm nhạc trưởng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với phần dẫn dắt của nghệ sĩ violin Đào Mai Anh.

Hòa nhạc Hạnh phúc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối 11/1 và TP HCM vào tối 15/1 sắp tới.