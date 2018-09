Bông Mai nghẹn ngào hát nhớ nhạc sĩ An Thuyên

Trong đêm nhạc kỷ niệm ngày giỗ đầu của nhạc sĩ An Thuyên vào tối qua (2/7) tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), Bông Mai đã thể hiện hai nhạc phẩm tưởng nhớ cha mình. Trong đó, ca khúc 'Cha tôi' do nhạc sĩ An Hiếu - anh trai Bông Mai viết cho cha, còn 'Nhớ mẹ' là sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên tặng cho Bông Mai khi cô lần đầu tiên làm mẹ.