Bố mẹ Ngọc Thúy viết tâm thư mong con gái trở về sau 5 năm cắt đứt quan hệ

Người thân của siêu mẫu đã buông bỏ hết quá khứ và chỉ muốn con gái đoàn tụ với gia đình.

Mặc dù đã ly hôn nhiều năm nhưng vụ tranh chấp tài sản giữa Ngọc Thúy và chồng cũ - đại gia Đức An cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Cũng vì ồn ào này mà siêu mẫu và bố mẹ đẻ không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Hiện tại, Ngọc Thúy và bố mẹ vẫn cắt đứt liên lạc.

Hôm 3/7, bố mẹ siêu mẫu đã viết tâm thư gửi đến con gái, mong cô quên đi chuyện cũ để trở về đoàn tụ với gia đình và tham dự đám cưới của em trai cô vào tháng 8. Lá thư có đoạn: "Gửi con Ngọc Thuý! Thuý à, thấm thoát đã 5 năm trôi qua con chưa về thăm bố mẹ và em con. Hôm nay, bố mẹ gửi cho con những dòng chữ này, cũng là lúc bố mẹ chuẩn bị cưới vợ cho em trai con vào đầu tháng 8 sắp tới. Bố mẹ rất mong con thu xếp cùng đưa các cháu về dự đám cưới của em con. Ngày mà bố mẹ mòn mỏi chờ đợi cũng đã đến, cuối cùng em con đã có gia đình.

Bố mẹ Ngọc Thúy viết tâm thư mong hàn gắn tình cảm với con gái sau 5 năm cắt đứt liên lạc.

Giờ đây, bố mẹ đã buông bỏ hết quá khứ chỉ mong con về với gia đình, để bố mẹ được gặp con, ông bà được gặp lại các cháu, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ như xưa. Bố mẹ mỗi ngày tuổi một già đi, uớc nguyện lớn lao của bố mẹ là được gặp con và các cháu vào ngày trọng đại của gia đình, cũng là ngày vui của em con. Ngày đó, có mặt con và các cháu về dự thì niềm vui và hạnh phúc sẽ được trọn vẹn hơn, cả nhà ta được đoàn tụ trong vòng tay yêu thương. Mong khi đọc được những dòng chữ này, con hãy bình tâm suy nghĩ mà trở về với gia đình, bố mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón chào con. Bố mẹ mong ngày hội ngộ".

Trước niềm mong mỏi được hàn gắn tình cảm của bố mẹ, Ngọc Thúy đã trả lời trên trang cá nhân. Siêu mẫu cho biết, cô đã đọc lời nhắn và định đợi 1-2 tuần nữa mới hồi âm vì muốn thẩm định lá thư của bố. Tuy nhiên, cô nghi ngờ động cơ của việc làm này nên đã quyết định trả lời ngay. "Có nhiều câu hỏi tại sao trong đầu con hơn là xúc động sau khi đọc những lời lẽ của bố. Con rùng mình khi nghĩ nếu đây là cái bẫy bắt bí con trước dư luận, im cũng chết, nói cũng chết để đẩy câu chuyện về chữ hiếu một lần nữa hòng cứu An (đại gia Đức An, chồng cũ Ngọc Thúy) thoát hiểm. Tất cả cũng vì con không còn lòng tin nào cả. Với tất cả những tổn thương do gia đình gây ra, con cần rất nhiều thời gian (không còn ai rủa xả) để xoa dịu. Ấy vậy mà có được một ngày như thế đâu! Nên xin lỗi bố, lúc này đây, điều bố mong mỏi con không làm được", cô viết.

Cựu siêu mẫu dù đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên luật sư Trường nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi vụ tranh chấp tài sản với chồng cũ - đại gia Đức An.

Ngọc Thúy còn đưa ra các điều kiện với bố mẹ nếu họ muốn cô nối lại mối quan hệ thân tình. Trong số 5 điều kiện, siêu mẫu mong bố mẹ hãy công khai giúp cô lấy lại danh dự bị bôi nhọ; sẵn sàng đối đáp với những ai 'mở miệng nhục mạ' cô; khuyên đại gia Đức An hòa giải vụ kiện tài sản theo đúng luật Hôn nhân gia đình mà cô đã làm đơn từ tháng 4; cắt đứt hoàn toàn quan hệ với vợ chồng Đức An - Phan Như Thảo. Nếu bố mẹ cô thực hiện đúng các yêu cầu trên thì dù "vé mắc cỡ nào, bận bịu cỡ nào, con cũng quay về ngay về liền để hàn gắn tình cảm gia đình sau biến cố".

Cuối status gửi cho gia đình, siêu mẫu còn bày tỏ suy nghĩ: "Mong bố mẹ hãy hiểu cho đứa con đã bị mất hoàn toàn lòng tin vào tình thân như con. Con không ép uổng ai vì con đã chấp nhận số phận đơn độc của mình được rồi. Với con, khi không thể yêu thương tin tưởng nhau, chia xa cũng là một điều tốt đẹp cho nhau. Con mong bố mẹ khoẻ, an vui".