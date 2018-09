Bố mẹ Đinh Hương vào Sài Gòn ủng hộ con gái

Đinh Hương khoe sản phẩm âm nhạc mà cô 'thai nghén' từ hai năm trước, nhưng phải đến khi kết thúc cuộc thi Giọng Hát Việt 2012 mới chính thức bắt tay vào làm. Album mang tên 'Soul', vừa là thể loại âm nhạc cô theo đuổi, vừa có nghĩa là 'tâm hồn'. Trong album, ngoài chất liệu chủ đạo là Soul, Đinh Hương pha trộn chút Pop, Funky hay R&B hiện đại để phù hợp tai nghe giới trẻ. Album gồm 8 ca khúc của các nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường, Hoàng Huy Long và do chính Đinh Hương sáng tác. Ngoài ra, cô còn hát lại 'Gánh hàng rau' của Hồ Hoài Anh và tri ân khán giả bằng 'Forever and one'.