Bình Minh: 'Tôi hạnh phúc khi có Anh Thơ làm vợ'

Nam diễn viên 'Siêu mẫu' chia sẻ trong mắt anh, bà xã rất tuyệt vời. Anh Thơ luôn cho Bình Minh cảm giác yên bình khi về nhà.

Gia đình hạnh phúc của Bình Minh là hình mẫu lý tưởng trong giới showbiz, được nhiều người ngưỡng mộ. Chàng diễn viên điển trai luôn tự hào khi có người vợ vừa giỏi việc xã hội, vừa biết chu toàn mọi việc trong gia đình. Bình Mình nói: "Tôi hạnh phúc khi có được cô ấy làm vợ. Anh Thơ luôn cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở bên cạnh. Chính vì thế nên trong mắt tôi, Anh Thơ là người tuyệt vời. Tôi tự tin với hạnh phúc gia đình mình đang có. Vợ chồng tôi sẽ làm mọi cách để xây dựng hạnh phúc vững bền. Riêng tôi sẽ cố gắng dành thời gian bên gia đình nhiều hơn. Đôi khi tôi hay kết hợp những chuyến công tác với du lịch để dành thời gian riêng cho mình và gia đình".

Hai vợ chồng rất ăn ý trong cách phân chia công việc để cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho gia đình nhỏ.

Nổi tiếng là người phụ nữ thông minh và có quyền lực khi ở ngoài xã hội, nhưng trong gia đình, Anh Thơ luôn là người rất khéo trong việc điều phối những mối quan hệ gia đình để chồng không rơi vào thế "lép vế". Vì thế, khi quyết định mua và xây nhà, mọi vấn đề liên quan đến việc trang hoàng, mua sắm nội thất... đều có sự thống nhất của hai vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ. "Cặp vợ chồng nào cũng phải có những mâu thuẫn. May mắn là cả hai vợ chồng tôi luôn biết cách hợp tác để cùng tháo gỡ", Bình Minh chia sẻ thêm.

Do đặc thù công việc khá bận rộn nên Bình Minh chỉ có thể đưa ra những quyết định liên quan đến phần thô của căn nhà, còn Anh Thơ sẽ nhận phần "trọng trách" lựa chọn màu sắc trang trí. Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế cùng "cái đầu lạnh", Anh Thơ đưa ra hầu hết những quyết định về việc trang trí nội - ngoại thất cho căn nhà.

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ luôn chia sẻ cùng nhau mọi việc, từ nuôi dạy con cái đến xây dựng và trang hoàng nhà cửa.

Bình Minh chia sẻ: "Tôi tin tưởng vào khả năng của vợ nên hoàn toàn yên tâm khi giao cho Anh Thơ quyết định những phần công việc còn lại". Trong khi đó, Anh Thơ lại cho biết: "Dù được nhường phần quyết định nhưng thực ra tôi chỉ có thể lựa chọn những thứ mang tính trang trí như màu sắc, nội thất trong nhà thôi, chứ lựa chọn vật liệu xây dựng thì tôi 'chào thua'. Về lĩnh vực này anh Bình Minh giỏi hơn tôi nhiều".

Tuy nhiên, hai vợ chồng Bình Minh đều có cùng một quan điểm khi lựa chọn sản phẩm sơn nội - ngoại thất với những điều kiện khá khắt khe như: an toàn cho sức khỏe, dễ lau chùi, chống bám bẩn, chống chịu với thời tiết. Theo Anh Thơ, bé An Nhiên rất thích vẽ nên thường hay bôi bẩn tường nhà, do đó, chị chọn sản phẩm sơn có công nghệ Teflon chống bám bụi và dễ lau chùi. Thêm vào đó, bà xã của Bình Minh cũng thích khái niệm sơn "công nghệ xanh" của TOA khi sử dụng công nghệ Nano có khả năng kháng khuẩn đến 99.9% giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Chính vì tính cẩn thận và chỉn chu của mình, những sản phẩm vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ lựa chọn đều mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng chính là một trong những cách mà hai vợ chồng thể hiện tình yêu thương cũng như sự chăm sóc dành cho nhau khi cùng mang đến cho gia đình thêm những niềm vui, cũng như ấm áp và an tâm khi sum vầy bên nhau.

