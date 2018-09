Big Toe bất ngờ bị loại khỏi 'Got to dance'

Nhóm Gia đình bong bóng, từng lọt vào chung kết Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên tiếp tục tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại "Got to dance". Với bài dự thi thuộc thể loại Parkour Freerunning, nhóm thực hiện những cú nhào lộn khó và chiếm đến 3/4 thời lượng biểu diễn. Sự xuất sắc của các chàng trai đến từ Hải Phòng đã giành được tấm vé đi tiếp.