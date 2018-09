Biên đạo của Lady Gaga hỗ trợ Mỹ An

Cặp Mỹ An - Đình Lộc may mắn bắt thăm trúng phần biên đạo của Michael Schwandt trong liveshow 4 'Bước nhảy'.

Michael Schwandt - biên đạo múa của Lady Gaga - đến Việt Nam tối 20/10. Michael được biết đến là "ông trùm" về biên đạo, từng giúp Lady Gaga có những màn vũ đạo ấn tượng, đẹp mắt trên sân khấu cũng như các MV. Anh là giám đốc sáng tạo và đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện lớn như: Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ... và làm giám khảo khách mời của America's Next Top Model, So you think you can dance ở các nước châu Âu... Đến Việt Nam, Michael đảm nhận vai trò biên đạo cho Thử thách cùng bước nhảy.

Michael bắt đầu làm việc với các thí sinh kể từ liveshow 4. Cặp Mỹ An - Đình Lộc khá may mắn khi là cặp đầu tiên trong số 7 cặp còn lại của cuộc thi bắt thăm trúng biên đạo nổi tiếng. Tuần này, Michael sẽ hỗ trợ Mỹ An - Đình Lộc trong một tiết mục thi thuộc thể loại Jazz - đương đại. Màn thi này cực kỳ độc đáo khi hai thí sinh phải múa jazz đương đại trên nền nhạc acapella của ca khúc Hot' n' cold.

Biên đạo Michael và cặp Mỹ An - Đình Lộc.

Mỹ An được xem như "công chúa" của làng dancesport Việt Nam. Cô kiện tướng 17 tuổi và bạn diễn Đình Lộc thường được gọi là "cặp nhan sắc" tại Thử thách cùng bước nhảy 2013. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, cả hai còn có thế mạnh về kỹ thuật và biểu cảm trên gương mặt lẫn hình thể. Với những ưu thế của mình cùng sự hỗ trợ của biên đạo nổi tiếng, cặp Mỹ An - Đình Lộc hứa hẹn có đêm thi đột phá trong liveshow 4.

Ngoài tiết mục của Mỹ An - Đình Lộc, tuần thi này còn có những màn trình diễn khác cũng thú vị không kém. Cặp Minh Trường - Phi Phụng tiếp tục vào vai đôi vợ chồng trong điệu Jive sôi động trên nền Kiss you. Cặp lan Anh - Hoàng Minh sẽ phải đối diện với thể loại múa đương đại, vốn là "sở đoản" của đôi tình nhân này. Khán giả cũng rất tò mò về sự kết hợp lần đầu tiên của Thái Sơn cùng Thùy Vân, sau khi bạn diễn của anh là "hot girl Bàn Cờ" Ngọc Tiên bất ngờ rời cuộc thi vì đang mang thai.

Đêm liveshow 4 diễn ra vào 21h thứ bảy 24/10 tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên HTV7 và Hà Nội 1. Đêm thi này còn đánh dấu sự trở lại "ghế nóng" của siêu mẫu Hà Anh. Chân dài cá tính cho biết, cô vẫn sẽ dành những ý kiến công tâm và khách quan nhất cho các vũ công.

Hàn Quốc Việt