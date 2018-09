Biên đạo của Lady Gaga dự đoán Mỹ An vô địch 'Bước nhảy'

Kiện tướng dancesport 17 tuổi được Michael Schwandt đánh giá cao nhất.

Cách đây hai tuần, "ông trùm biên đạo" Michael Schwandt sang Việt Nam để hướng dẫn thí sinh Thử thách cùng bước nhảy 2013. Anh được biết đến là người góp phần làm nên tên tuổi cho Lady Gaga, Katy Perry... với những màn vũ đạo ấn tượng. Một số cặp thí sinh may mắn có cơ hội làm việc cùng Michael là Mỹ An - Đình Lộc, Minh Trường - Phi Phụng, Minh Tú - Thái Sơn.

Sau khi hoàn thành vai trò trong liveshow 4 và liveshow 5, Michael chính thức trở lại Mỹ để tiếp tục công việc. Trước khi rời Việt Nam, Michael cho biết, anh rất ấn tượng với 4 vũ công Mỹ An, Phi Phụng, Ngọc Thịnh và Đình Lộc. Trong số đó, sáng giá nhất là Mỹ An - Kiện tướng dancesport 17 tuổi. Theo Michael, Mỹ An hội đủ yếu tố tài năng và sự tỏa sáng trên sân khấu. Đây chỉ là sự lựa chọn cá nhân, nhưng Michael vẫn hy vọng mình sẽ đoán đúng.

Biên đạo Michael đang hướng dẫn Mỹ An - Đình Lộc tập luyện.

Mỹ An là một trong số 10 thí sinh còn lại của cuộc thi. Sau đêm công bố kết quả liveshow 5 vừa qua, top 10 đã bốc thăm ngẫu nhiên để chọn bạn diễn mới. Kết quả, Mỹ An sẽ đồng hành với hot boy Ngọc Thịnh. Cả hai được dự đoán thu hút nhiều bình chọn từ khán giả, vì họ đều là những vũ công có cả ngoại hình đẹp lẫn tài năng. Trong khi đó, Lan Anh phải tạm chia tay người yêu là vũ công Hoàng Minh để bắt cặp cùng Minh Trường - học trò Khánh Thi. Các cặp còn lại lần lượt là Đình Lộc - Minh Tú, Ngọc Anh - Thái Sơn và Hoàng Minh - Gia Hân.

Liveshow 6 diễn ra lúc 21h thứ bảy 9/11 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, Hà Nội 1. Trong đêm này, ca sĩ Thu Minh sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời bên cạnh hai giám khảo chuyên môn Tuyết Minh và Chí Anh. Nữ hoàng khiêu vũ 2011 cho biết, cô sẽ dành những lời khuyên và nhận xét chân thành đến các thí sinh.

Hàn Quốc Việt