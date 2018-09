Biên đạo của Lady Gaga bất ngờ đến Việt Nam

Michael có vẻ ngoài 'bụi bặm', từng là giám đốc sáng tạo và đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện lớn như: Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ... cũng như là giám khảo khách mời của America's Next Top Model, So you think you can dance ở các nước châu Âu... Sắp tới, Michael còn làm đạo diễn cho các sự kiện của World Cup 2014 tại Brazil. Đến Việt Nam, Michael đảm nhận vai trò biên đạo cho 'Thử thách cùng bước nhảy'.