Bé Minh Khang cùng dàn sao nhí quay MV mừng xuân Mậu Tuất

MV nằm trong dự án âm nhạc iKids Muzik (gồm 52 sản phẩm dành cho trẻ em) do hai nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc thực hiện. 'Thế giới trẻ thơ đầy ắp tiếng cười đùa và những câu chuyện đáng yêu là nguồn cảm hứng cho tôi nảy ra ý tưởng thực hiện các sản phẩm này. Tôi hy vọng dự án sẽ góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc và định hướng cuộc sống cho thiếu nhi', Hoài An nói.