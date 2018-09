Bé gái không cha khiêu vũ ấn tượng

Thúy Vy có màn trình diễn cùng An Bình đạt số điểm cao nhất trong tập 2 'Vũ điệu tuổi xanh'.

Tối 19/7, tập 2 vòng Thử thách của cuộc thi Vũ điệu tuổi xanh - Baby Ballroom diễn ra sôi động và hồn nhiên với sự tranh tài của 18 bé. Các bé được chia thành hai bảng đấu, lần lượt trải qua 9 tiết mục dự thi.

Cặp dẫn đầu bảng A trong tập 2 là hot boy nhí An Bình và bạn nhảy Thúy Vy. Thúy Vy năm nay 11 tuổi, sống tại Hà Nội cùng mẹ và không biết cha mình là ai. Mẹ của Thúy Vy là người gốc miền Trung, làm nghề bán bánh xèo. Chính vì hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, Thúy Vy còn nhỏ nhưng rất chững chạc. Trong quá trình tham dự cuộc thi, Thúy Vy âm thầm chứng tỏ tài năng của mình. Bé thu hút sự chú ý bởi những động tác chắc chắn cũng như biểu cảm của khuôn mặt nhiều cảm xúc.

Thúy Vy và An Bình - 'bản sao Isaac 365'.

Tối qua, khi kết hợp cùng hot boy nhí An Bình, Thúy Vy gây ấn tượng mạnh với màn khiêu vũ Hiphop trên nền ca khúc Run the world. Cả hai có những màn bê, đỡ và nhào lộn khó, khiến khán giả phải "thót tim" (xem video).

Giám khảo Trấn Thành thổ lộ, khi xem Thúy Vy - An Bình nhảy, anh cảm thấy rất bình an. Anh ví hai thí sinh này như một chiếc lò vi sóng "nóng ơi là nóng". Trấn Thành còn khen ngợi, trong tiết mục này Thúy Vy đã làm chủ bài nhảy. Bù lại, anh "nịnh" An Bình rằng trông cậu bé rất đẹp trai, làm anh nhớ đến mình hồi còn nhỏ. Tuy nhiên, giám khảo John Huy Trần đặt ngược vấn đề, nếu không có sự bưng bê chắc chắn của An Bình, bài diễn không thành công được.

Về phía Thúy Vy, khi MC Xuân Bắc hỏi: "Tại sao có thể tin tưởng để bạn bế lên quay mấy vòng?", bé cho biết, bé tin bạn của mình và chắc chắn rằng bạn sẽ không làm mình bị ngã. Sự thông minh trong ứng xử và tiết mục biểu diễn tuyệt vời của Thúy Vy - An Bình được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Màn trình diễn của An Bình - Thúy Vy có nhiều động tác khó.

Ngoài tiết mục thú vị của An Bình - Thúy Vy, trong tập 2, khán giả còn được thưởng thức nhiều màn trình diễn hấp dẫn khác của Gia Linh - Gia Bảo, bé gái Thanh Nga... Sau tập này, hai cặp phải dừng cuộc chơi là Trung Kiên - Hà My và Huy Hoàng - Thu Trang. (Xem video diễn biến tập 2 tại đây)

Tập 3 của chương trình sẽ lên sóng lúc 21h chủ nhật 27/7, trên kênh HTV7 và Hà Nội 1.

Hân Quy