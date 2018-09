Bất ngờ với giọng hát live của các Hoa hậu

Hoa hậu Thùy Dung, Diễm Hương, Trúc Diễm

Trong chương trình Đọ sức âm nhạc cách đây 2 năm, khán giả đã có dịp thưởng thức giọng hát của Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung và Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương. Hoa hậu Trúc Diễm, Dương Mỹ Linh, Á hậu Ái Châu, người đẹp Thảo Nhi, chân dài Vũ Hoàng Điệp, Trà Ngọc Hằng, Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng, Miss Ngôi Sao 2012 Bích Khanh... cũng có mặt trong buổi ghi hình và trổ tài lẻ. Các người đẹp cùng nhau chinh phục các thử thách mà MC Thanh Bạch đưa ra trong suốt show bằng cách hát những ca khúc bắt buộc.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Khi còn là thí sinh của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Ngô Phương Lan luôn thể hiện giọng ca ngọt ngào trong các hoạt động bên lề cuộc thi. Năm 2011, cô đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia với vai trò khách mời của Cặp đôi hoàn hảo. Cô song ca cùng Nathan Lee chùm 3 nhạc phẩm A whole new world - Can you feel the love tonight - Beauty and the beast bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Không chỉ khán giả mà bản thân ca sĩ Nathan Lee cũng bất ngờ và dành rất nhiều lời khen ngợi về tài lẻ của Ngô Phương Lan.

Ngô Phương Lan khoe giọng hát