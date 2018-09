Bảo Yến - Mr. Đàm song ca 'đập tan' mọi tin đồn

Trong đêm, Bảo Yến hát khoảng 20 ca khúc thuộc nhiều thể loại. Danh ca một thời khiến khán giả 'phát cuồng' khi 'quậy tới bến' những ca khúc nhạc trẻ sôi động như 'Summer lady', 'I hate myself for loving you', 'Hãy thắp ánh sáng', 'Hotel California'... Vừa hát, Bảo Yến vừa lắc tóc, lắc hông rất 'sung'.